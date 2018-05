Το Socratic Seminar και ο John Zola για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το διήμερο 5-6 Μαΐου το International School of Athens διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εργαστήρι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα: «Η Εφαρμογή του Σωκρατικού Σεμιναρίου στην τάξη» με εισηγητή τον διακεκριμένο Αμερικάνο εκπαιδευτή John Zola.

Στο εργαστήρι, συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία American Community Schools Athens, American College of Greece Pierce, Anatolia College of Thessaloniki, Hellenic American Educational Foundation (HAEF), Pinewood College of Thessaloniki, International School of Athens, Bougas Private Schools of Kalamata, St. Catherine’s British School.

Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό εργαλείο, βασισμένο στην Σωκρατική μαιευτική μέθοδο, ασκείται από πρωτοπόρους καθηγητές σε όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή μαθητικής συζήτησης πάνω σε προεπιλεγμένο, πλούσιο σε ιδέες, κείμενο.

Στόχος του είναι να τοποθετεί τους μαθητές στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον δάσκαλο να οδηγεί την συζήτηση με χρήση κατάλληλων ερωτήσεων.

Το ίδιο εργαστήρι έχει πραγματοποιηθεί από τον κ. Zola σε όλο τον κόσμο. Αυτή όμως, ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα, πράγμα που είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον ίδιο, αλλά και για το International School of Athens.