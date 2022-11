Η Έλενα Ράπτη, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, μίλησε στο 2o Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τίτλο: «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών: Μένει Μυστικό. Ας γίνουμε η Φωνή τους» υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN), του National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) και του National Children’s Advocacy Center (NCAC).

Η βουλευτής παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση.

Με την πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή, κοινωνία και πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ασφάλεια των παιδιών.

Τέλος, η βουλευτής ευχαρίστησε “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για το πολύτιμο έργο που προσφέρει στην προστασία των παιδιών καθώς και για τη στήριξη του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.