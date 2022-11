Στην Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, η αντίστροφη μέτρηση για μια από τις ωραιότερες και πιο γιορτινές περιόδους του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει! Η εταιρεία υποδέχεται τα Χριστούγεννα με μία νέα εορταστική καμπάνια και έναν ολοκαίνουριο κατάλογο, με γεμάτα τα καταστήματά της και το praktiker.gr με όλα τα απαραίτητα για ονειρεμένες στιγμές για την οικογένεια και όλους τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Αυτή τη χρονιά η περίοδος της αναμονής των γιορτών συμπίπτει με τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Έτσι, το σύνθημα, το κατ’ εξοχήν στοιχείο των γηπεδικών πανηγυρισμών, γίνεται ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τον ενθουσιασμό μας για τον ερχομό των Χριστουγέννων και οι ευχές με τα κάλαντα γίνονται κι αυτά συνθήματα, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα από σπίτι σε σπίτι! Σε αυτό το πλαίσιο εκτυλίσσεται η νέα καμπάνια της Praktiker Hellas, που μας βάζει σε εορταστική διάθεση, δίνοντας το σύνθημα για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα!

Μάλιστα φέτος, η Praktiker Hellas πρωτοτυπεί και απογειώνει τα Χριστούγεννα, προσφέροντας τέσσερα έτοιμα πακέτα στολισμού, με μπάλες και λαμπάκια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα «Ready2Xmas», που εξοικονομούν χρόνο στην οικογένεια, δίνοντάς της έτοιμες γιορτινές λύσεις για διαφορετικά γούστα και στυλ και ταυτόχρονα δημιουργούν την πιο όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα: Go all out glam, Holly Jolly, Modern Winter και The Candy Kingdom.

Σε ίδιο στυλ και ύφος διακόσμησης με τις έτοιμες προτάσεις στολισμού προτείνονται σερβίτσια και διακοσμητικά για το γιορτινό τραπέζι, «Αrt de la Table».

Παράλληλα, τεράστια είναι και η γκάμα σε δέντρα, μικρά και μεγάλα, μπάλες σε κάθε χρώμα, ατμοσφαιρικά λαμπάκια και led φωτισμό, στολίδια με γιορτινές φιγούρες και πολλά άλλα χριστουγεννιάτικα είδη που θα ταιριάξουν άψογα σε κάθε χριστουγεννιάτικο σπίτι.

Επιπλέον, η Praktiker Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος προσβασιμότητας «Σπίτι Ανοιχτό» με το οποίο «ξεκλειδώνει» τις δομές της στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο, κάνοντάς τις πιο φιλικές και πιο εύκολα προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αυτές τις γιορτές, καλεί όλους να «ξεκλειδώσουν» την καρδιά τους χαρίζοντας αγάπη και ελπίδα. Με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες με σήμα το Χαμόγελο και με δωροκάρτες Praktiker, μπορούν όλοι να συμμετέχουν στην ενίσχυση του έργου του Χαμόγελου του Παιδιού και της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, αντίστοιχα.

Η Praktiker Hellas φοράει τα καλά της και προσκαλεί όλους να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από την τεράστια γκάμα της σε δέντρα και στολίδια! Τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ και το σύνθημα ήδη δόθηκε!

