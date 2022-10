Η GROHE, παγκόσμιος ηγέτης στις ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο και την κουζίνα, ένωσε για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με την οργάνωση Think Pink Europe®, στηρίζοντας έμπρακτα τον Αγώνα Δρόμου Race for the Cure® ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η ομάδα της GROHE στην Ελλάδα, συμμετείχε στον συμβολικό αγώνα των 5 χλμ., μεταδίδοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και πρόληψης του καρκίνου του μαστού για κάθε γυναίκα.

Ακολουθώντας τους πυλώνες θεμελιωδών δεσμεύσεών της για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, με σκοπό τη συμβολή στην επίλυση παγκοσμίων ζητημάτων που απαιτούν επείγουσα δράση, η GROHE στήριξε ως «Κρίκος Ζωής» τον θεσμό Greece Race for the Cure® 2022.

Ο κ. Αντώνης Μουρίκης, Leader Greece, LIXIL EMENA, ανέφερε «Είμαστε πολύ περήφανοι που η GROHE αγκαλιάζει για πρώτη φορά μία τέτοιου είδους πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τη δέσμευση της εταιρείας».

Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2025, η GROHE στοχεύει να βελτιώσει τα μέσα διαβίωσης 100 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω πρωτοβουλιών υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες υγιεινής ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης.