2ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Αποκατάστασης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, με κεντρικό θέμα “From Disability to Person and Quality of life”.