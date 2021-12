Νέα έρευνα* που διεξήγαγε η εταιρεία ομορφιάς Avon και το ίδρυμα «No More», αποκαλύπτει πως 1 στις 5 γυναίκες υπόκειται συνεχώς σε λεκτική κακοποίηση από τον σύντροφό της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 8.300 γυναίκες από 8 χώρες του κόσμου, έδειξαν πως σχεδόν 2 στις 5 ερωτηθείσες γυναίκες, ηλικίας 25-34 ετών, βιώνουν πιθανά σημάδια λεκτικής κακοποίησης στη σχέση τους, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.

Τοπικές Δράσεις

Παράλληλα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας της «16 Days of Activism», η οποία εστιάζει στη μάχη ενάντια στη βία κατά των γυναικών, η Avon Ελλάδας ενώνει τις δυνάμεις της με το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης και στηρίζει το έργο του. Χρηματοδοτεί τις δομές φιλοξενίας για γυναίκες που εγκαταλείπουν το περιβάλλον που βιώνουν την κακοποίηση με κάθε μορφή βίας και αναζητούν βοήθεια και στέγη στο Δίκτυο. Συγκεκριμένα καλύπτουμε τη διαμονή, τη διατροφή και τις ιατρικές εξετάσεις των γυναικών και των παιδιών τους όσο χρησιμοποιούν τις δομές του Δικτύου και μέχρι να αυτονομηθούν και να πάρουν τη ζωή και πάλι στα χέρια τους.

Το πάθος, ο επαγγελματισμός και η ευαισθησία με τα οποία οι εθελοντές του Δικτύου στέκονται δίπλα στην κακοποιημένη γυναίκα είναι κάτι που χαρακτηρίζει κάθε δράση του ΕΔΓΕ. Σημαντική είναι και η Γραμμή βοήθειας 210 9700814 που στελεχώνεται από εθελοντές ψυχολόγους και δίνει συμβουλές και διεξόδους σε κάθε γυναίκα που υφίσταται βία.

Μακάρι να μην υπήρχε η ανάγκη. Όμως όσο υπάρχει, η σύμπραξη φορέων που είναι δίπλα στη γυναίκα και ιδιωτικών πρωτοβουλιών που στηρίζουν αυτούς τους φορείς δεν είναι μόνο αναγκαία, όσο κυρίως βαθιά ανθρώπινη. Γι΄ αυτό στην Avon Ελλάδας είμαστε περήφανοι, και ευχαριστούμε πολύ τα χιλιάδες Μέλη και πελάτες μας που είναι σταθερά αρωγοί στο έργο και το όραμά μας. Καμία γυναίκα να μην πέφτει θύμα βίαιης και χειριστικής συμπεριφοράς

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, κα. Νίκη Ρουμπάνη, δήλωσε «Η Avon αποφάσισε να πλαισιώσει την εθελοντική μας δράση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, χρηματοδοτώντας την επείγουσα στέγαση και διαβίωση θυμάτων βίας, Η επείγουσα άμεση βοήθεια συχνά είναι ανέφικτη μέσα από άλλους οργανισμούς που απαιτούν χρόνο εξέτασης των αιτημάτων. Μετά από ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που έσωσε τις ζωές δεκαέξι γυναικών και των παιδιών τους κι ενός άνδρα το 2019- 2020, έχουμε τη χαρά να συνεχίζουμε με ένα δεύτερο πρόγραμμα στηριζόμενο από τα Μέλη και τους πελάτες της AVON Ελλάδας. Καθώς το ΕΔΓΕ δεν απασχολεί προσωπικό, όλα τα διαθέσιμα χρήματα πηγαίνουν άμεσα στη στήριξη των θυμάτων. Οι εθελοντές μας ευχαριστούν την Avon και δηλώνουν τον ενθουσιασμό τους για την υποστήριξη αυτή».

Διεθνείς Δράσεις

Στηρίζοντας την παγκόσμια εκστρατεία «16 Days of Activism» η οποία εστιάζει στη μάχη κατά της έμφυλης βίας, η Avon και το ίδρυμα «No More» επιθυμούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση της λεκτικής κακοποίησης και το πώς συμβάλλει στον εξαναγκαστικό έλεγχο των θυμάτων, την ενδοοικογενειακή βία και τη βία που προέρχεται από τον σύντροφο. Όταν τέθηκε η ερώτηση σχετικά με το εάν αναζητούν υποστήριξη για θέματα λεκτικής κακοποίησης, 1 στις 10 (11%) γυναίκες ανέφερε ότι δεν γνώριζε πού να απευθυνθεί και 1 στις 10 υποστήριξε πως δεν ήταν σε θέση να κάνει κάποια ενέργεια, τονίζοντας πως είχε έναν χειριστικό σύντροφο ή φοβόταν πολύ για τις συνέπειες που θα επέφερε μία τέτοια δράση. Οι συγκεκριμένοι φραγμοί στη διαδικασία αναζήτησης βοήθειας, έχουν ως αποτέλεσμα την παγίδευση των θυμάτων σε κακοποιητικές σχέσεις.

Συνήθη Σχόλια

Σχεδόν οι μισές (47%) από τις ερωτηθείσες γυναίκες δήλωσαν πως έχουν λάβει αρνητικά σχόλια από ένα οικείο τους πρόσωπο σχετικά με την εμφάνισή τους, με 1 στις 5 (19%) να αναφέρει σχετικό περιστατικό εντός του τελευταίου μήνα. Μεταξύ άλλων, τα πιο συνήθη αρνητικά σχόλια που επικράτησαν αφορούσαν τη νοημοσύνη των γυναικών (43%), τη δουλειά ή την καριέρα τους (44%), το βάρος τους (50%) και την ένδυσή τους (50%), κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών, με σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) να έχει λάβει επικριτικά σχόλια για το βάρος τους τον τελευταίο μήνα, συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, το οποίο αγγίζει το 10%.

Πάνω από τις μισές γυναίκες δήλωσαν πως ένας σύντροφός τους έχει ασκήσει κριτική ως προς τους φίλους ή την οικογένειά τους (55%) με σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) να έχει μία τέτοια εμπειρία τον τελευταίο μήνα. Αυτή είναι μία συνήθης τακτική που χρησιμοποιείται από τους θύτες προκειμένου να χειραγωγήσουν τα θύματά τους και να τα απομακρύνουν από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Global Executive Director του Ιδρύματος «No More», Pamela Zaballa, δήλωσε πως «Η λεκτική κακοποίηση είναι ένα σοβαρό και σύνηθες φαινόμενο, το οποίο έχει τεράστιο και συχνά μακροχρόνιο αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των ατόμων που τη βιώνουν. Ακόμα, μπορεί να είναι ένα προ-στάδιο, το οποίο θα καταλήξει σε σωματική κακοποίηση. Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να διασφαλιστεί το γεγονός πως η λεκτική βία δεν παραβλέπεται, δεν υποβαθμίζεται και δεν είναι ανεκτή».

Από τη σιωπή στην έκφραση

Από τις γυναίκες που υπέστησαν λεκτική κακοποίηση, το 16% αναζήτησε βοήθεια, με το 30% εξ αυτών να απευθύνονται σε ένα μέλος της οικογένειάς τους και το 26% σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό της έρευνας, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ορισμένες από τις ερωτηθείσες δήλωσαν πως είχαν ζητήσει στήριξη από τρίτους, πέραν του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντός τους, όπως για παράδειγμα από ειδικούς ομορφιάς ή κομμωτές (2%) και από Μέλη της Avon (2%). Σε μία καταπιεστική σχέση, στην οποία ο θύτης έχει απομονώσει το θύμα από τους φίλους ή/και την οικογένειά του, οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντική σανίδα σωτηρίας για το θύμα.

Η Avon προσφέρει εκπαίδευση σε 5 εκατομμύρια Μέλη της παγκοσμίως, σχετικά με την πρόληψη, τη συμπαράσταση και την υποστήριξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας διαδικτυακής πύλης στην οποία παρέχονται στους ανθρώπους σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα σημάδια λεκτικής κακοποίησης, με το τι να κάνετε εάν γνωρίζετε κάποιον που βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση και με το πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για βοήθεια, μαζί με μια συλλογή ιστοριών από θύματα που κατάφεραν να ξεφύγουν και προσφέρουν έμπνευση.

Επιπλέον, βάσει του παγκόσμιου πρωτόκολλου της Avon για την εκστρατεία κατά της έμφυλης βίας, παρέχεται εκπαίδευση στο δίκτυο των Πρεσβευτών της εταιρείας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ώστε να στηρίξουν τους εργαζομένους της που πιθανώς βιώνουν ενδοοικογενειακή κακοποίηση στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου των Πρεσβευτών της Avon.

Δεν είναι μόνο «γυναικείο ζήτημα»

Υπάρχει ισχυρή αίσθηση μεταξύ των γυναικών σε όλο τον κόσμο πως πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες για την εκπαίδευση των νεαρών ανδρών σχετικά με τις πεποιθήσεις και τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες (81%), με περισσότερα από τα τρία τέταρτα να πιστεύουν πως υπάρχουν βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις στην κοινωνία που πρέπει να ξεπεραστούν, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αντιμετωπίζουν τις γυναίκες.

Επιπλέον, η εταιρεία ομορφιάς και το Ίδρυμα No More ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να υπογράψουν μια υπόσχεση που θα βάζει τέλος στη λεκτική κακοποίηση διαδικτυακά στο nomoreverbalabuse.org/take-action. Η εταιρεία κυκλοφόρησε επίσης μία σειρά προϊόντων για φιλανθρωπικό σκοπό συμπεριλαμβανομένων μίας κούπας ταξιδιού, ένος κραγιόν Perfectly Matte Speak Out στην απόχρωση Sunbaked Red, μίας καρφίτσας με σμάλτο σε σχήμα καρδιάς και μίας καρφίτσας κρυσταλλικής επίσης σε σχήμα καρδιάς, τα οποία είναι διαθέσιμα εδώ, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε ΜΚΟ που στέκονται δίπλα στις γυναίκες προκειμένου να ξεφύγουν από κακοποιητικές συμπεριφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες και στην περίπτωση που χρειάζεσαι υποστήριξη, επισκέψου την σελίδα www.avonworldwide.com/supporting-women.