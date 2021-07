Το Love Van το βανάκι το οποίο κινείται στους δρόμους της Αθήνας με στόχο να μοιράσει απλόχερα την αγάπη του στους άστεγους πολίτες ετοιμάζει τη δική του ταινία μικρού μήκους που θα ταξιδέψει σε όλη τη χώρα το καλοκαίρι του 2022.

Ο εμπνευστής του Love Van, Λευτέρης Παρασκευάς φτιάχνει βαλίτσες και φεύγει για Σλοβενία. Στόχος του να κατακτήσει ένα από τα δυσκολότερα μονοπάτια του κόσμου, το «The Slovenian Mountain Trail», μήκους 617 χιλιομέτρων, με 21 κορυφές και 43.000 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, θέλοντας να αποδείξει σε όλους ότι η επαφή με τη φύση μπορεί να κάνει θαύματα στην ψυχική μας υγεία και να μας βοηθήσει να αφήσουμε πίσω τα προβλήματα με τα οποία μας έφερε αντιμέτωπους η πανδημία του κορονοϊού.

Η ταινία μικρού μήκους Look Within προχωρά και η σκηνοθέτιδά της Εμμανουέλα Φραγκιαδάκη αλλά και η Σέβη Χόνδρου η οποία ασχολείται με την επιμέλεια των κειμένων και τον συντονισμό των διεργασιών για την ανάπτυξη της ιδέας και τον σχεδιασμό του συνολικού project (Process Designer & Content Developer) μιλούν στο Newsbeast.

– Εμμανουέλα, πώς συνδέεσαι με την ομάδα του The Love Van και πώς προέκυψε η ιδέα του project Look Within;

Με τον Λευτέρη Παρασκευά εμπνευστή του Love Van γνωριζόμαστε πολλά χρόνια μέσα από τον κινηματογραφικό χώρο όπου εργαζόμασταν και οι δύο. Μετά από τόσα χρόνια που οι δρόμοι μας χώρισαν, οι κοινές μας αξίες μας έφεραν ξανά μαζί, συνοδοιπόρους στο The Love Van, με κοινό παρονομαστή την κοινωνική προσφορά και την ευαισθητοποίηση ανθρώπων που αισθάνονται εγκλωβισμένοι στην -νέα- πραγματικότητα. Η επαφή με τη φύση ήταν και είναι πάντα η κινητήριος δύναμη του απεγκλωβισμού και της ανάκτησης της εσωτερικής μας δύναμης. Έτσι από διάφορες κουβέντες με τον Λευτέρη, αποκωδικοποιήσαμε ας το πούμε με κάποιον τρόπο την ανάγκη του να πραγματοποιεί ρεκόρ και αποστολές και καταλήξαμε πως η ψυχική δύναμη που τον ωθεί σε αυτές τις αποστολές, μπορούν να είναι θέμα ενός ντοκιμαντέρ ώστε να βρούμε πολλοί άνθρωποι αυτήν την κρυμμένη δύναμη μας, και να «ανεβούμε βουνά», κάνοντας κάθε μέρα μας ηρωική.

Η Εμμανουέλα Φραγκιαδάκη

– Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την σκηνοθεσία;

Ποτέ δεν προγραμμάτιζα το μέλλον μου. Δεν είχα «αποστολή». Πάντα προχωρούσα μέρα με τη μέρα, απλά ακολουθούσα το ένστικτό μου, έτσι προέκυψε και η σκηνοθεσία. Πυξίδα που με πήγαινε ήταν το πού νιώθω καλά, με ποιον τρόπο εκφράζομαι καλύτερα και ποια δουλειά με κάνει να ξυπνάω όμορφα. Έτσι δεν μπορώ να πω πως υπήρξε σχέδιο ή απόφαση να ασχοληθώ με την σκηνοθεσία.

Ήρθε σαν να ήταν το πιο αυτονόητο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί. Το μόνο που θυμάμαι σε νεαρή ηλικία και που έκανε ένα κλικ μέσα μου, είναι όταν με το σχολείο είχαμε πάει να δούμε την «Αρκούδα» του Jean-Jacques Annaud, συγκλονίστηκα με την αίσθηση πως υπάρχει αυτό το σινεμά. Καθώς γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη και οι ταινίες που έρχονταν εκείνη την εποχή ήταν μόνο blockbusters, η ύπαρξη ενός τέτοιου είδους με τάραξε και μου έδειξε πως υπάρχει μια μεγαλειώδης γλώσσα που μου ταιριάζει. Και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.



– Ποιος είναι ο βασικός στόχος της ταινίας Look Within;

Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει τον Λευτέρη στη διάσχιση των κορυφών όπου για πρώτη φόρα το ρεκόρ δεν είναι αυτοσκοπός του. Θα ακολουθήσει τον ρυθμό που το σώμα του προστάζει, θα αφεθεί και θα αγκαλιάσει κάθε δυσκολία που θα του παρουσιαστεί στην φύση και αυτό ίσως να του αποκαλύψει πράγματα για τον ίδιο που δεν τα γνώριζε. Θα ακούμε την σκέψη σε μορφή ημερολογίου και θα ταυτιστούμε με όλες τις στιγμές του, που και εμείς νομίζουμε πως δεν αντέχουμε άλλο. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη για τον ίδιο και είναι και ένα σημαντικό μήνυμα για τον θεατή. Ηρωική είναι κάθε μέρα που μπορείς να ακολουθείς την προσταγή της στιγμής, προσαρμόζεσαι και παρατηρείς την πορείες σου σε έναν προορισμό που συνεχώς αλλάζει.

Ο εμπνευστής του Love Van Λευτέρης Παρασκευάς

– Σέβη, πώς συνδέεται το ταξίδι του Λευτέρη στη Σλοβενία με το θέμα της ψυχικής ευεξίας που πραγματεύεται το project Look Within και ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από το ντοκιμαντέρ;



Η βασική αιτία πίσω από το μαρασμό που βιώνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι και που συχνά καταλήγει στην εκδήλωση ασθενειών, ψυχικών αλλά και σωματικών, είναι η αποσύνδεση. Η αποσύνδεση από τη φύση, από το κάλεσμα της ψυχής, από ό,τι μας κινητοποιεί βαθιά, και τελικά, η αποσύνδεση από τον εαυτό μας.



Το ταξίδι του Λευτέρη, αποσκοπεί λοιπόν στην ανάδειξη οδών επανασύνδεσης. Η μία είναι η επαφή και η συνομιλία με τη φύση, η άλλη είναι η συμφιλίωση με το σώμα, άλλη μία είναι η συνειδητή στόχευση προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που ενεργοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το επεκτείνει. (Μέσω της επιδίωξης ενός μικρού ή μεγάλου προσωπικού άθλου.) Μια τελευταία οδός είναι η εσωτερίκευση της ματιάς μας. Ο κόσμος βιώνεται μέσα μας. Τόσο ο στόχος της διάσχισης όσο και οι συνθήκες της διογκώνουν την ανάγκη για αυτή την εσωτερική θεώρηση. Την προσκαλούν και την προϋποθέτουν.



Το ταξίδι λοιπόν του Λευτέρη στη Σλοβενία είναι ένα δώρο για τη δική του ψυχική ευεξία και μέσω της κινηματογράφησής του, για όλους εμάς.

Η Σέβη Χόνδρου

– Τι σκέφτεστε για το μετά; Πώς θα φτάσει το μήνυμα του project στους αποδέκτες του;

Η αρχική μας ιδέα την οποία και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας την επόμενη χρονιά είναι να ταξιδέψει η ταινία σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με τη βοήθεια του The Love Van. Σε αυτές τις συναντήσεις, που τις έχουμε φανταστεί να έχουν απλότητα και να χτίζουν εγγύτητα με τους συμμετέχοντες, εκτός από την προβολή της ταινίας, θα λαμβάνουν χώρα εργαστήρια και ομιλίες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση των παρευρισκόμενων, γύρω από το θέμα της ψυχικής ευεξίας και ανθεκτικότητας.

Έστω και ένας άνθρωπος να παρακινείται θετικά κάθε φορά, αυτό είναι κέρδος. Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι πάντα μεγαλειώδης. Αρκεί να είναι ουσιαστική. Και τότε, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί και σε μεγαλειώδη.

– Ποιοι άνθρωποι στηρίζουν το εγχείρημά σας και με ποιον τρόπο;

Το project Look Within μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν χιονοστιβάδα, όπου μια αρχικά μικρή ποσότητα χιονιού, μαζεύει όλο και περισσότερο χιόνι καθώς προχωράει. Έτσι είναι και η ομάδα που στηρίζει το εγχείρημα. Ξεκίνησαν 2, έγιναν 4, 5 κ.ο.κ. Σήμερα, η παρέα μας απαρτίζεται από στελέχη του The Love Van, την εθελοντική ομάδα που δημιούργησε ο Λευτέρης πριν ενάμιση περίπου χρόνο, και φίλους και υποστηρικτές του εγχειρήματος, αλλά και του Λευτέρη.

Ο κάθε ένας από εμάς, προσφέρει την ειδημοσύνη και το πάθος του. Η λέξη κλειδί στην προηγούμενη φράση, είναι η «προσφορά» από καρδιάς. Αυτό που μας συνδέει είναι η βαθιά επιθυμία μας να εξωτερικεύσουμε τα χαρίσματά μας συνεισφέροντας σε κάτι που μπορεί να έχει βαθύ κοινωνικό αντίκτυπο, για τους ανθρώπους του σήμερα και του αύριο. Όπως είπε και η Εμμανουέλα, κάπως έτσι, χαράζουμε και τη δική μας «ορεινή» διαδρομή.