Ο όμιλος EHL, που περιλαμβάνει την Ecole Hôtelière de Lausanne – την 1η Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο – ανέπτυξε ένα πλήρως online εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, κατάλληλο για επαγγελματίες του Τουρισμού & της Εστίασης, καθώς και φοιτητές σε σχετικά αντικείμενα. Η επιτυχής ολοκλήρωση του “Online Hospitality Hygiene & Safety Training” οδηγεί σε πιστοποίηση με την υπογραφή της EHL [VET by EHL – Vocational Education and Training by Ecole hôtelière de Lausanne].

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, που ήδη παρέχει στην Ελλάδα τα διεθνώς αναγνωρισμένα στον ξενοδοχειακό κλάδο προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης VET by EHL, πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιο της Σχολής Τουρισμού και αυτό το άκρως επίκαιρο πρόγραμμα, που ακολουθεί τη φιλοσοφία της ελβετικής ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες τις διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης στην επιτυχή αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19.

Το “Hospitality Hygiene & Safety Training” είναι ένα πλήρως online πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 14 θεματικές ενότητες σε 14 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με videos, σημειώσεις και τεστ, με δυνατότητα παρακολούθησης όλους τους τύπους συσκευών (desktop, laptop, κινητό και tablet) και τις ώρες που εξυπηρετούν το πρόγραμμα του κάθε συμμετέχοντα. Οι ενότητές του καλύπτουν τις πιο σύγχρονες πρακτικές στις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας για ξενοδοχεία και εστιατόρια και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής θεματικές: Personal & Professional Hygiene | Occupational Health & Safety Best Practices | Causes, Symptoms & Remedies for hygiene issues | Introduction to HACCP method | Safety at work | Safety Aids & Tools in case of Fire | Ways to handle food allergies | The Importance of Documentation and Checklists and other.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.λπ.), που απασχολούνται σε λειτουργικά τμήματα (όπως Υποδοχή (FrontDesk), Housekeeping, F&B, κουζίνα και άλλα), καθώς και σε προϊστάμενους των παραπάνω τμημάτων, που επιθυμούν να καθοδηγήσουν το προσωπικό τους σε σωστές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για φοιτητές σχετικών αντικειμένων, που επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις φιλοξενίας στο άμεσο μέλλον.

Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία σε όλο τον κόσμο, έκαναν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για προστασία της υγείας και ασφάλειας των επισκεπτών και εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Το νέο online πρόγραμμα “Hospitality Hygiene & Safety Training”, με πιστοποίηση από την 1η Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο [VET by EHL], αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εργασία στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο σήμερα και προετοιμάζει κατάλληλα το προσωπικό ξενοδοχείων και εστιατορίων, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την απαιτητική επόμενη μέρα στο χώρο εργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο πρόγραμμα κάνε κλικ εδώ.