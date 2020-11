Μενέλαος Πάγκαλος: Ένας Έλληνας στην ομάδα του εμβολίου της AstraZeneca

Ένας Έλληνας, ο Δρ Μενέλαος Πάγκαλος, είναι μέλος της ομάδας που αναπτύσσει το ελπιδοφόρο εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορονοϊού.

Εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοφαρμάκων της AstraZeneca, ο Μενέλαος «Mene» Πάγκαλος, γεννήθηκε στο Ealing του Λονδίνου, από μια οικογένεια της ελληνικής διασποράς που εγκαταστάθηκε στην Αγγλία.

«Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά. Δεν υπάρχουν επιστήμονες στην οικογένεια. Και οι δύο ήταν πολύ υποστηρικτικοί και με οδήγησαν… μάλλον λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε» είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του πριν από έναν χρόνο.

Με την AstraZeneca συνεργάζεται από το 2010. Το 2019 έλαβε την τιμητική διάκριση του ιππότη από τη Βασίλισσα της Αγγλίας για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην επιστήμη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Huge congratulations to @MenePangalos , EVP BioPharmaceuticals R&D, who has been awarded a knighthood by Her Majesty The Queen in the New Year 2020 Honours List. The award recognises Mene’s services to UK science: https://t.co/9KbT5IhNo2 #NewYearsHonours pic.twitter.com/r31APwwRxs

Σε ένα tweet με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις για το εμβόλιο της Οξφόρδης, η αποτελεσματικότητα του οποίου μπορεί να φτάσει και το 90%, ο Μενέλαος Πάγκαλος σημειώνει: «Αλλάζοντας την πορεία της πανδημίας της Covid-19 θα απαιτήσει αποτελεσματικά εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε κάθε γωνιά του κόσμου».

Changing the course of the #COVID19 pandemic will require effective vaccines be available in every corner of the world. We are committed to broad, timely and equitable supply of a safe, effective vaccine - we are ready to go https://t.co/7CPSaL41eD

— Menelas Pangalos (@MenePangalos) November 23, 2020