Ακολούθησε το μέλλον σου στο Νο1 Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα

Με 7 συνεργαζόμενα κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια, 7 υπερσύγχρονα campus, 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 66 περιζήτητα bachelors και masters και περισσότερες από 30 διεθνείς πιστοποιήσεις, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και το διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του. Επιπλέον, είναι το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο (private for profit) στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities (July 2020) και το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities) στη χώρα μας. Εδώ και 38 χρόνια, χάρη στην υψηλή ποιότητα σπουδών και τα ισχυρά διαπιστευτήριά του, αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους γονείς τους.

7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια

Θέτοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του την παροχή πανεπιστημιακών σπουδών αριστείας και με όραμά του τη διαμόρφωση ενός τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, όμοιου με εκείνου των καλύτερων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που εμπιστεύονται με αποκλειστικές συνεργασίες 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια:

Oxford Brookes University: με έδρα την Οξφόρδη – την παγκόσμια μητρόπολη των πανεπιστημιακών σπουδών – το Oxford Brookes University είναι το Νο1 σύγχρονο Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων (QS Ranking 2020, Top 50 under 50). Επιπλέον, κατέχει τη 2η θέση στη Μ. Βρετανία και την 9η στον κόσμο, στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού.

Ecole hôtelière de Lausanne: πρόκειται για τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων (QS Ranking 2020). Εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαθέτει 125 χρόνια ηγετικής πορείας και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση.

10 Διακεκριμένες Σχολές με 66 κορυφαία Bachelors & Masters

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών (bachelors & masters), που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα σπουδών ανήκουν στις εξής 10 Σχολές:

Οι τίτλοι σπουδών έχουν διεθνή αναγνώριση και απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Διδακτορικό στην Ψυχολογία

Έχοντας ήδη μακρά παράδοση στις σπουδές Ψυχολογίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει πλέον στους φοιτητές του την ευκαιρία να συνεχίσουν τη φοίτησή τους και σε διδακτορικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το University of East London, παρέχει Διδακτορικό στην Ψυχολογία με κατεύθυνση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Professional Doctorate in Psychology with Counselling Practice). Πρόκειται για το πρώτο διδακτορικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει διδακτορικές σπουδές και κλινική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 450 ώρες εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής. Το πρόγραμμα ακολουθεί τα standards του British Psychological Society (BPS) και του HCPC, σχετικά με την εκπαίδευση στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Η διδακτορική διατριβή εποπτεύεται από ομάδα ακαδημαϊκών του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του University of East London.

7 Υπερσύγχρονα Campus

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει τη δυνατότητα φοίτησης σε 7 σημεία στην Ελλάδα: στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στη Λάρισα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει και πληρούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Όλα τα campus του Κολλεγίου διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να δείτε το virtual tour των εγκαταστάσεων πατώντας εδώ.

Σημαντικές Διακρίσεις & Βραβεία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

No1 Ελληνικό Ιδιωτικό Κολλέγιο στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων (Webometrics Ranking of World Universities, July 2020): συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ιδιωτικών Κολλεγίων (private for profit) της χώρας μας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο βρίσκεται στην κορυφή στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων, Webometrics Ranking of World Universities (July,2020). Η σημαντική αυτή διάκριση προέκυψε μετά από αξιολόγηση που βασίστηκε σε αντικειμενικές μετρήσεις αξιόπιστων δεικτών, όπως η Αριστεία, η Επιστημονική Εξωστρέφεια, η Παρουσία και η Απήχηση στην επιστημονική κοινότητα.

Το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων (Compostella Group of Universities): το δίκτυο έχει σήμερα 73 πανεπιστημιακή ιδρύματα – μέλη από 30 διαφορετικές χώρες του κόσμου και η συμμετοχή σε αυτό προσφέρει διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση και δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα.

Ο μεγαλύτερος πάροχος Βρετανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Universities UK International): σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του φορέα Universities UK International, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε αριθμούς φοιτητών καθώς και σε προγράμματα φοίτησης βρετανικών Πανεπιστημίων.

Gold Award “Best Hotel Education Provider”, για 5 συνεχή έτη (Greek Hospitality Awards 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020).

Bronze Award «Προγράμματα Εκπαίδευσης & Εξειδίκευσης στον Τουρισμό» (Tourism Awards, 2020) .

. Χρυσό Βραβείο «Δεσμός με την Κοινωνία» (Education Business Awards, 2017) .

. Βραβείο «Κτίρια – Εγκαταστάσεις» (Education Business Awards, 2016) .

. Safety4Sea Training Award 2019, για τη Ναυτική Ακαδημία.

Honorary Award (Greek Yachting Awards, 2019) για τη Superyacht Academy.

Περισσότερες από 30 Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενισχύοντας το βασικό του όραμα: να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σπουδών που αξίζουν οι φοιτητές του σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σχολή Υγείας: World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Institute of Biomedical Science (IBMS), European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ΕΝΟΤΗΕ) Σχολή Πληροφορικής: Oracle Workforce Development Partner, Cisco Networking Academy, SAP University Alliances, EC-Council Academia, GitHub Education Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: The British Psychological Society (BPS), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP). Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: European Business Ethics Network (ΕΒΕΝ) Πολυτεχνική Σχολή: Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), ARM University Program Σχολή Τουρισμού: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ένωση Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης (EURHODIP), American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)



Σχολή Ναυτιλίας & Ναυτική Ακαδημία: Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), DNV-GL, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσών & Περιβάλλοντος (HELMEPA), Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO), Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), International Association of Maritime Institutions (IAMI), Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO), Maritime & Coastguard Agency (MCA), PYA (Professional Yachting Association), RYA (Royal Yachting Association).

