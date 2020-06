Συμφωνία Franchise μεταξύ OK! Anytime Market AE και ΥΙΟΙ ΣΙΜΙΤΖΗ ΟΕ

Η ΟΚ! Anytime Markets AE υπέγραψε συμφωνία franchise με την εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΙΜΙΤΖΗ ΟΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας με 4 σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει την μετατροπή των 3 σημείων εξ αυτών σε καταστήματα με την εμπορική επωνυμία OK! GROCERY και το 4ο με την επωνυμία OK! MARKET. Τα 2 πρώτα καταστήματα θα έχουν ανακαινιστεί πλήρως εντός του 2020, ενώ μέχρι το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη νέα σήμανση και λειτουργία και στα υπόλοιπα καταστήματα.

Η OK! Anytime Markets AE μέχρι στιγμής διαθέτει στο δυναμικό της 111 σημεία πώλησης με την επωνυμία OK! MARKET, καθώς και 3 σημεία με την επωνυμία OK! Grocery, στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου και εκτός Αττικής στη Μύκονο και σύντομα στην Αράχοβα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση της εταιρείας στην επαρχία με την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων, ακολουθώντας πάντα τη μέθοδο του Franchise.

Ακολουθήστε τα ΟK!Anytime Markets στο Facebook και στο Instagram.