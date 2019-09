Η Herbalife Nutrition παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Διατροφή για την Εξάλειψη του Υποσιτισμού»

Η Herbalife Nutrition (NYSE:HLF), κορυφαία εταιρεία διατροφής παγκοσμίως, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της διεθνούς πρωτοβουλίας «Nutrition for Zero Hunger», προσφέροντας 2 εκατομμύρια δολάρια στον αγώνα για την εξάλειψη του παγκόσμιου υποσιτισμού, τη διασφάλιση πρόσβασης στη σωστή διατροφή και την καταπολέμηση της αυξανόμενης παχυσαρκίας. Η πρωτοβουλία, με την αρωγή Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, θα εστιάσει στην παροχή πρόσβασης σε προϊόντα υγιεινής διατροφής, στη βελτίωση της διατροφικής εκπαίδευσης, στον εντοπισμό βιώσιμων διατροφικών πόρων και στην ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Σε συνδυασμό με την έναρξη της πρωτοβουλίας, η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη συνεργασία της με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Feed the Children», μια Μ.Κ.Ο αφοσιωμένη στην εξάλειψη του παιδικού υποσιτισμού παγκοσμίως. Η «Feed the Children» έχει θεσπίσει τον Σεπτέμβριο ως «Μήνα Καταπολέμησης του Υποσιτισμού» και η Herbalife Nutrition, ως ηγετική δύναμη πίσω από την πρωτοβουλία «Nutrition for Zero Hunger», θα ενισχύσει τα προγράμματά της στη μάχη κατά της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η πρωτοβουλία “Nutrition for Zero Hunger επικεντρώνεται στην καταπολέμηση βασικών επισιτιστικών προβλημάτων που έχουν λάβει διαστάσεις πανδημίας και μέσω της συνεργασίας μας με τους συνεργάτες μας, όπως η “Feed the Children», ευελπιστούμε να χτίσουμε έναν πλανήτη, όπου θα έχουν όλοι πρόσβαση σε ποιοτικά τρόφιμα και σωστή διατροφή», δήλωσε ο Alan Hoffman, Executive Vice President, Global Corporate Affairs της Herbalife Nutrition.

Ως εταιρεία ηγέτης στον κλάδο της διατροφής, η Herbalife Nutrition ιδρύθηκε σχεδόν πριν από 40 χρόνια, με εφαλτήριο τη σπουδαιότητα και την αξία της σωστής διατροφής, προσφέροντας μία αξιόπιστη πηγή θρεπτικών τροφών, μέσω ενός δικτύου ανεξάρτητων συνεργατών ανά την υφήλιο.

«Η “Feed the Children” είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με την Herbalife Nutrition με σκοπό την καταπολέμηση του σημαντικού προβλήματος του παιδικού υποσιτισμού», δήλωσε ο Travis Arnold, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Feed the Children». «Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένες ενέργειες. Γνωρίζουμε ότι οι συνδυασμένες προσπάθειές μας θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ζωές των οικογενειών που μας έχουν περισσότερο ανάγκη σε όλο τον κόσμο».

Η «Feed the Children» είναι ένας οργανισμός αφοσιωμένος στη στήριξη οικογενειών και κοινοτήτων στις Η.Π.Α. και σε 10 χώρες διεθνώς, μέσω της παροχής πόρων και διατροφικής βοήθειας, με σκοπό την επίτευξη μιας σταθερότητας στις διατροφολογικές συνήθειες των παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το 2018, η Feed the Children διένειμε περίπου 40,1 εκατομμύρια κιλά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, συνεργαζόμενη με τοπικές κοινότητες για την στήριξη 6,5 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Επιπρόσθετα από την υποστήριξη στρατηγικών συνεργασιών, η πρωτοβουλία «Nutrition for Zero Hunger» ευθυγραμμίζεται με τον 2ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που απαιτεί τολμηρές δράσεις για την εξάλειψη του υποσιτισμού σε κάθε έκφανσή του έως το 2030, καθώς και λύσεις για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και τη βελτίωση της διατροφής διεθνώς. Με την χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, η Εταιρεία αποσκοπεί:

Στη συνεργασία με οργανισμούς που υποστηρίζουν την καταπολέμηση της πείνας, την επισιτιστική ασφάλεια και μαίνονται τον υποσιτισμό

Στην προσφορά θρεπτικών τροφών και διατροφικών προϊόντων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Στην προσφορά πόρων για την ενίσχυση της διατροφικής εκπαίδευσης

Στην προσέγγιση και την εκπαίδευση κοινοτήτων ανά την υφήλιο μέσω ολοκληρωμένων εκστρατειών επικοινωνίας και ενημέρωσης

Ο κος Hoffman πρόσθεσε, «έχουμε γίνει μάρτυρες του θετικού αντίκτυπου της υγιεινής διατροφής στις ανθρώπινες ζωές και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική ανάγκη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων παγκοσμίως».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Herbalife Nutrition, επισκεφθείτε τη διεύθυνση IamHerbalifeNutrition.com.