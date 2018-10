View this post on Instagram

Πρόβα για καλό σκοπό! Κατεβάστε το app “Ομάδα Προσφοράς” ΟΠΑΠ, μπείτε στην ομάδα μου και παίξτε τα παιχνίδια. Ελάτε να προσφέρουμε όλοι μαζί στα παιδιά που το έχουν ανάγκη! #SakisRouvas_forthekids #opap #omadaprosforas #opapcsr