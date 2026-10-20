Με μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς συνοδεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, καθώς καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στον Κηφισό προκάλεσε εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας. Οι ουρές στην άνοδο εκτείνονταν από την περιοχή του Μοσχάτου και της Καλλιθέας έως τη Νέα Ιωνία.

Δυσκολίες καταγράφηκαν και στην κάθοδο προς Πειραιά, με αυξημένη κίνηση στο βόρειο τμήμα του Κηφισού, έως τη Μεταμόρφωση.

Προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν και η λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Φορτηγό εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Ασπροπύργου, στο ύψος των διυλιστηρίων, προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα. Το βαρύ όχημα ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία προς Κόρινθο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό και στο κέντρο

Τροχαία σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό, προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Ζεφυρίου και της Μεταμόρφωσης, επιβαρύνοντας την κυκλοφορία έως το Μαρούσι.

Αυξημένη κίνηση καταγράφηκε επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Συγγρού, την Καλλιρρόης, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.