Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση «Ορμή 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 8 έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και του Μυρτώου πελάγους.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών, καθώς και ένα ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), η εκπαίδευση είχε ως βασικό στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, αλλά και τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών μονάδων.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού εκτέλεσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού, της τακτικής συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας των πληρωμάτων σε πραγματικές συνθήκες επιχειρησιακής δράσης.

Η «Ορμή 2/26» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Αρχηγείου Στόλου για τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας των ναυτικών δυνάμεων.

Η συμμετοχή των ταχέων σκαφών και του σύγχρονου ανθυποβρυχιακού ελικοπτέρου MH-60R Romeo επιβεβαιώνει τη σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μονάδων επιφανείας και της αεροπορίας ναυτικού, ενισχύοντας τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος.



