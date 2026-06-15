Φριχτό θάνατο βρήκαν τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα, όταν το κοντέινερ όπου διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στις 06:00 τα ξημερώματα. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου, έκανε λόγο για ένα τραγικό συμβάν και εξήγησε πως επρόκειτο για τέσσερα αδέρφια που έμεναν στο κοντέινερ.

Στα αδέρφια πήγαιναν φαγητό οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου «και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε να τους μεταφέρουμε σε άλλο οίκημα, αλλά δεν δέχονταν. Είχαμε και σχετική αλληλογραφία με τον εισαγγελέα».

Όπως είπε ακόμα ο δήμαρχος, το κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια μετά από σεισμό «ήταν μέσα σε δικό τους χωράφι. Δίπλα ήταν το σπίτι που είχε καταστραφεί από τον σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο».

Τα αδέρφια «δεν είχαν ζητήσει το βοήθημα για την επισκευή του σπιτιού».

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων τα ξημερώματα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί, τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ένας άνδρας 76 ετών. Με συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, έχει μεταβεί στο σημείο το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων ηλικιωμένων.

Οι γείτονες, συγκλονισμένοι, κάνουν λόγο για ένα κοντέινερ-υγειονομική βόμβα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ζούσαν μέσα σε έναν βρόμικο, γεμάτο σκουπίδια χώρο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.