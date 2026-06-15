Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά καλοκαιρινές συνθήκες δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο δεκαήμερο στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Αν και σε ορισμένες περιοχές θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις κυρίως γύρω στις 17 και 18 Ιουνίου, η γενική τάση παραπέμπει σε θερμότερο και πιο σταθερό καιρό.

Αθήνα: Ο υδράργυρος επιστρέφει στους 34 βαθμούς

Στην Αθήνα καταγράφεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας κατά το επόμενο διάστημα. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 23 Ιουνίου.

Όσον αφορά τις βροχές, το σχετικό ενδεχόμενο περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται μεγάλα ύψη υετού. Η συνολική εικόνα παραμένει ξεκάθαρα καλοκαιρινή, με θερμότερες ημέρες να αναμένονται προς το τέλος του δεκαημέρου.

Ηράκλειο: Ήπιος καιρός χωρίς ακραία ζέστη

Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία φτάνει νωρίς στην κορύφωσή της, αγγίζοντας περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου στις 16 Ιουνίου. Στη συνέχεια ακολουθεί υποχώρηση σε πιο ήπια επίπεδα.

Η επίδραση της θάλασσας λειτουργεί εξισορροπητικά, περιορίζοντας τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου. Συνολικά, ο καιρός αναμένεται ήπιος, χωρίς συνθήκες ακραίας ζέστης.

Καβάλα: Περισσότερες πιθανότητες βροχής στις 17 Ιουνίου

Η Καβάλα διατηρεί τον πιο ήπιο θερμοκρασιακό χαρακτήρα ανάμεσα στις πόλεις που εξετάζονται. Η μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει σταδιακή άνοδο και φτάνει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου στις 22 Ιουνίου.

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς οι αυξημένες πιθανότητες εντοπίζονται κυρίως στις 17 Ιουνίου, ενώ ασθενέστερο σήμα παραμένει και τις επόμενες ημέρες. Μετά το πέρασμα αυτής της περιόδου, ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ενισχύεται.

🎯Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται… pic.twitter.com/t7ofUEO9Az — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 14, 2026

Λάρισα: Η θερμότερη πόλη του επόμενου δεκαημέρου

Η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τη θερμότερη από τις έξι πόλεις που περιλαμβάνονται στην πρόγνωση. Μετά από μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, οι μέγιστες τιμές ανεβαίνουν ξανά και φτάνουν περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου στις 23 Ιουνίου.

Η σημαντικότερη πιθανότητα εκδήλωσης βροχής καταγράφεται στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, στη συνέχεια η αστάθεια περιορίζεται αισθητά και η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό.

Πάτρα: Σταθερή άνοδος και θερμότερο δεύτερο μισό της περιόδου

Στην Πάτρα καταγράφεται η πιο σταθερή ανοδική πορεία της θερμοκρασίας. Από σχετικά ήπιες τιμές στις αρχές της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 34 βαθμούς Κελσίου στις 22 Ιουνίου.

Οι πιθανότητες βροχής παραμένουν περιορισμένες και αφορούν κυρίως τις 17 και 18 Ιουνίου. Σύμφωνα με την τάση που παρουσιάζεται, το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο, με ακόμη πιο έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

Θεσσαλονίκη: Διακυμάνσεις πριν από τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει πιο έντονες διακυμάνσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πόλεις. Μετά την αρχική άνοδο της θερμοκρασίας ακολουθεί μια προσωρινή υποχώρηση, πριν ο υδράργυρος επιστρέψει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στις 23 Ιουνίου.

Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ ένα ασθενέστερο σήμα παραμένει έως περίπου τις 20 Ιουνίου. Προς το τέλος της περιόδου επανέρχεται η ανοδική τάση της θερμοκρασίας, διαμορφώνοντας και πάλι πιο θερμές συνθήκες.

Η γενική εικόνα του καιρού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, η γενική εικόνα για το επόμενο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως γύρω στις 17 Ιουνίου και να παρουσιάζουν τοπικό και κατά κανόνα ασθενή χαρακτήρα. Καθώς πλησιάζουμε προς τις 22 και 23 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες ενισχύονται εκ νέου, διαμορφώνοντας πιο θερμό και σταθερό καλοκαιρινό σκηνικό.