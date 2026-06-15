Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά αναμένεται να είναι σήμερα, Δευτέρα 15/6, ο καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη 16/6

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 17/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 18/6

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 19/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.