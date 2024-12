Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:54 το πρωί της Κυριακής στην Αττική, συνοδευόμενη από βουητό, παρά το γεγονός ότι ήταν σχετικά ασθενής και επιφανειακή.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 8,3 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Αγίας Παρασκευής.

Σημειώνεται πως σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους σημειώθηκαν και τη νύχτα στην Αττική με επίκεντρο την περιοχή του Χαλανδρίου. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας ελαφρά αναστάτωση.

