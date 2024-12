Σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Αττική με επίκεντρο την περιοχή του Χαλανδρίου, έγιναν αισθητές στο Λεκανοπέδιο, προκαλώντας ελαφρά αναστάτωση.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 03:22 τη νύχτα, 2 χλμ. Νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου και είχε εστιακό βάθος 6 χλμ.

Ακολούθησε μια ώρα μετά, στις 04:47, σεισμός 1,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 3 χλμ Νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου και εστιακό βάθος στα 7,9 χλμ.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο, αν και τέτοιοι μικροί σεισμοί θεωρούνται συνηθισμένοι και εντάσσονται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

