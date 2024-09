Ο κορυφαίος καναδός τραγουδιστής και παραγωγός The Weeknd θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Dancing in the Flames» από το νέο άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow».

Το περασμένο Σάββατο, έδωσε μία πρώτη γεύση κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής συναυλίας του, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Το «Dancing in the Flames» θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άντον Τάμι και του διευθυντή φωτογραφίας Ερικ Χένρικσον, το οποίο είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου με το νέο iPhone 16 Pro της Apple, όπως αναφέρει το Variety.

Το «Hurry Up Tomorrow», είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας του καλλιτέχνη που ξεκίνησε με το «After Hours» και συνεχίστηκε με το «Dawn FM».

Το Σάββατο, ανέβηκε στη σκηνή του MorumBIS στο Σάο Πάολο, παρουσιάζοντας τα νέα του τραγούδια με guests καλεσμένους τη Βραζιλιάνα σταρ Anitta και τον Playboi Carti.

Επίσης συνεργάστηκε με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ για να διαθέσει μέρος των εσόδων της συναυλίας στο Ανθρωπιστικό Ταμείο XO, το οποίο στηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με το Variety, ο διάσημος τραγουδιστής τον επόμενο μήνα θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για το τελευταίο σκέλος της περιοδείας του «After Hours».