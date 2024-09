Οι ΗΠΑ είναι πυλώνας και υπερασπιστής της δημοκρατίας και δεν πρόκειται να αποσυρθούν από το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη υπογράμμισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης στην 4η Μητροπολιτική Σύνοδο Θεσσαλονίκης – «The Fourth Thessaloniki Metropolitan Summit – Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe» που οργανώνει το Economist σε συνεργασία με το Powergame.gr.

Υπάρχουν προκλήσεις στην περιοχή, οι οποίες έχουν οξυνθεί από το 2022, όταν ένα ευρωπαϊκό κράτος δέχθηκε εισβολή και υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν με τη βία τα σύνορα και την αρχιτεκτονική της ασφάλειας, που απολαμβάναμε για πολλές δεκαετίες και η οποία πλέον διακυβεύεται, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συμμετέχοντας με ομόλογους του σε γειτονικές χώρες στην ενότητα του συνεδρίου με θέμα «ΗΠΑ – Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ενίσχυση δεσμών εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής».

«Θεωρώ ότι η Ευρώπη γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον η ειρήνη, η οποία υπήρχε τη δεκαετία του ‘90 και ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικός για την παγκόσμια ασφάλεια. Έχω ακούσει ανησυχίες ότι δεν θα τηρήσουμε το άρθρο 5 (του Βορειοανατολικού Συμφώνου) και ότι θα αποσυρθούμε από το ΝΑΤΟ, θα αποσυρθούμε από την Ευρώπη. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, η πρόσφατη ιστορία των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει ότι αυτό δεν συνέβη και δεν πρόκειται να συμβεί διαβεβαίωσε» είπε ο κ. Τσούνης και πρόσθεσε:

«Κατανοούμε τη θέση μας στον κόσμο, κατανοούμε ότι είμαστε ο πυλώνας και ο υπερασπιστής της δημοκρατίας, αλλά επίσης κατανοούμε και αναγνωρίζουμε ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει σε συνεργασία με όλους τους συμμάχους μας, ότι η διατλαντική σχέση είναι απαραίτητη» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίτευξη της διασυνδεσιμότητας στον τομέα της ενέργειας υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι παγκόσμια, εθνική, διεθνής ασφάλεια και τόνισε ότι παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και ότι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και οι διασυνδετήριοι αγωγοί στους οποίους η Ελλάδα παίζει κεντρικό ρόλο είναι απίστευτα σημαντικοί.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικά σημεία διασύνδεσης της εφοδιαστικής, κέντρα δεδομένων, δρόμοι, λιμάνια, διασύνδεση σιδηροδρόμων, διασύνδεση στην ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακή διασύνδεση και ότι θα υπάρχει υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων της και πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα Βαλκάνια εκτίμησε ότι η πολιτική στην περιοχή των ΗΠΑ δεν ήταν επιτυχής.

«Αποτύχαμε στα Βαλκάνια. Έχουμε υποσχεθεί πολλά περισσότερα και δεν καταφέραμε να τα παραδώσουμε. Μιλήσαμε για ταχεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσαμε για την ένταξη όλων στο ΝΑΤΟ. Μιλήσαμε για επενδύσεις και δεν έχουμε επιτύχει. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπονομευόμαστε από τη Ρωσία» ανέφερε ο κ. Τσούνης.

Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ενσωμάτωση των Βαλκανίων στην Ευρώπη. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να καταστεί σίγουρο ότι όλα τα κράτη και όλοι οι λαοί κατανοούν πλήρως ότι το λαμπρότερο μέλλον τους, το πιο δημοκρατικό τους μέλλον, ένα μέλλον γεμάτο όχι μόνο αξίες και αρχές, αλλά και ευκαιρίες και δυνατότητες βρίσκεται σε μια διατλαντική σχέση, μια σχέση που επικεντρώνεται στη σχέση τους με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. υπογράμμισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Αποφεύγοντας τη λέξη αποτυχία, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Σερβία, Κρίστοφερ Χιλ έκανε λόγο για χαμένες ευκαιρίες στα Βαλκάνια. Ο Αμερικανός διπλωμάτης, τόνισε ότι έφυγε από την περιοχή και όταν επέστρεψε μετά από 25 χρόνια διαπίστωσε ότι τα ρολόγια πολλών ανθρώπων έχουν σταματήσει στο 1999. «Δεν είμαστε στο 1999. Όλες οι χώρες αλλάζουν. Με εκπλήσσει που ακούω ότι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβις ακόμη κινεί τα νήματα στη Σερβία. Δεν το πιστεύω. Πέθανε στη φυλακή» τόνισε.

Επισημαίνοντας ότι η Σερβία συντελεί μεγάλη προοδο στον τομέα της οικονομίας, έχει μία πολύ πετυχημένη οικονομία τόνισε ότι η χώρα επιδιώκει να έχει στενότερες σχέσεις με τη Δύση.

«Πολλοί λένε ότι η Σερβία είναι το φυλάκιο της Ρωσίας του Πούτιν. Αν δείτε τι κάνει η Σερβία συνολικά με την Ουκρανία, τη βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία θα καταλάβετε ότι είναι από τις χώρες που ηγούνται σε αυτόν τον τομέα. Και νομίζω ότι γίνεται επειδή η Σερβία όχι μόνο θέλει να ευθυγραμμιστεί με τη Δύση σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά επειδή βλέπει ότι είναι προς το συμφέρον της» εκτίμησε ο κ. Χιλ προσθέτοντας ότι μία από τις ιστορικές εξελίξεις είναι ότι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας έχει μια πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της Σερβίας.

«Πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες των Βαλκανίων με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και πρέπει να ακούμε πολύ περισσότερο από το να μιλάμε. Βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Συνιστώ σε όλες τις χώρες να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να βεβαιωθούμε ότι στο τέλος της ημέρας, δεν θα έχουμε μια Ρωσία που θα είναι σε θέση να επωφελείται όταν οι χώρες των Βαλκανίων απογοητεύονται από εμάς» είπε ο κ. Χιλ.

Αναφερόμενος στο Κόσοβο εκτίμησε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική να επανενταχθεί στη Σερβία και τόνισε την ανάγκη να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Βελιγραδίου – Πρίστινας. Η Ε.Ε. έκανε σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χρόνος παίζει ρόλο και η εξομάλυνση προϋποθέτει διάλογο, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι όσαν συνέβησαν 1999 ανήκουν στο παρελθόν. Το να συζητιέται σήμερα, το 2024, τι έγινε το 1999 είναι σαν να εξακολοθούσε να είναι θέμα συζήτησης το 1970 το τι έγινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επισήμανε.

Είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι στη Βόρεια Μακεδονία μία χώρα που θεωρεί ότι βρέθηκε στον προθάλαμο της Ε.Ε. για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιαδήποτε άλλη για να αρχίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ο ευρωσκεπτικισμός έχει μετατραπεί σε έχθρα προς την Ε.Ε., τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία, Άντζελα Άγκελερ. Υπάρχει τεράστιος σκεπτικισμός, θεωρούν ότι στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μονοπάτι προς τα εμπρός, ότι ανεξάρτητα από το τι πετυχαίνουν, θα υπάρχει πάντα ένα άλλο «δοκάρι τέρματος» που θα μετακινείται.

Ο αγώνας της χώρας συνεχίζεται, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ανταποκρίθηκε στο 2% των δαπανών για την άμυνα και παρείχε βοήθεια στην Ουκρανία. Θέλει να είναι σημαντικός εταίρος, προσπαθεί να υλοποιήσει κάποιες από τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και ελπίζουμε να δούμε ότι η επιθυμία για ευρύτερη συμπερίληψη συνεχίζεται και ότι δεν είναι απλώς μια λεκτική διαβεβαίωση, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βόρεια Μακεδονία

Περιγράφοντας τη σχέση της Βόρειας Μακεδονίας με την Ελλάδα τόνισε ότι έχει σχεδόν τη δυναμική της οικογενειακής. Κάθε καλοκαίρι, τα 3/4 του πληθυσμού της χώρας ταξιδεύουν με τα αυτοκίνητά τους στη Χαλκιδική για καλοκαιρινές διακοπές. Υπάρχουν σχέσεις στον οικονομικό επίπεδο, στον ενεργειακό τομέα και η Ελλάδα έχει αποδείξει μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι είναι πραγματικός φίλος, αληθινός υποστηρικτής, ανέφερε.

Η Κύπρος είναι μία χώρα η οποία βρίσκεται κοντά στη Μέση Ανατολή, βλέπει από πολύ κοντά τη σύγκρουση, βοηθάει στην αποχώρηση των πολιτών από τις εμπόλεμες περιοχές τόνισε η ηρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούλι Ντέιβις Φίσερ. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. εργάζονται για να βοηθηθεί η Γάζα και η βοήθεια παρέχεται μέσω της Κύπρου. Η Κύπρος φέρνει όλους τους ανθρώπους κοντά, βοηθάει τους ανθρώπους να συνεργαστούν υπογράμμισε τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ ανέφερε.

Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τη βιώσιμη ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου και για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική της περιοχής είναι αναγκαία η διασυνδεσιμότητα, επισήμανε η Τζούλι Ντέιβις Φίσερ. Κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τις ΗΠΑ να βοηθήσουν, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προάγουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε μία περιοχή, όταν δεν είναι αρκετή, υπογράμμισε.

Στην περιοχή έχουμε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή τα χρόνια της ησυχίας έχουν τελειώσει. Αν δει όμως κανείς τη συμπεριφορά όλων των χωρών στην περιοχή θα καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός πυλώνας σταθερότητας, ένας φάρος δημοκρατίας ειδικά αν συγκρίνει κάποιος τη στάση της χώρας με εκείνη γειτονικών χωρών, επισήμανε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής, Γραμματέας Διεθνών Υποθέσεων ης Ν.Δ.

«Δεν φτάνει να λέμε ότι η Ελλάδα είναι το παλαιότερο μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στη γειτονιά. Πάμε ένα βήμα παραπέρα, αποδεικνύουμε με συνέπεια ότι είμαστε πάροχος ασφάλειας σε μία περιοχή, η οποία δυστυχώς αναγκαστικά καταναλώνει πολύ ασφάλεια το τελευταίο διάστημα λόγω της αστάθειας.

Η Ελλάδα διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο στη Νοτιανατολική Ευρώπη, έναν ρόλο που την κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστή. Στηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χωρίς καμία υποσημείωση και αστερίσκο. Προσφέρει στα Βαλκάνια εμπειρία και τεχνογνωσία ούτως ώστε όλοι οι γείτονές μας να μπορέσουν να φθάσουν γρήγορα τα ευρωπαϊκά στάνταρτς και να συγκλίνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά με βάση το διεθνείς δίκαιο και στην καλή γειτονία αρχές που είναι αδιαπραγμάτευτες, τόνσε.

Έχουμε ένα σχέδιο, να αναβαθμίσουμε την Ελλάδα σε έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Ο πόλεμος καθυστερεί την υλοποίηση κάποιων σχεδίων, όμως τα σχέδια της διασύνδεσης πρέπει να μείνουν στο τραπέζι, επισήμανε.