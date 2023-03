Η METRO ΑΕΒΕ (My market και METRO Cash & Carry) απέσπασε τέσσερα σημαντικά βραβεία στον χώρο της Επικοινωνίας, εκ των οποίων τρία Gold και ένα Silver, ανάμεσα στον υψηλό ανταγωνισμό της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους την επίτευξη του «κοινού καλού» και επιβεβαιώνουν την ουσιαστική δέσμευση της εταιρείας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Αναλυτικότερα, τα βραβεία που έλαβε η εταιρεία ήταν τα εξής:

Gold βραβείο για την επικοινωνιακή καμπάνια «Μακροπρόθεσμη δέσμευση στην προστασία του Περιβάλλοντος», στην κατηγορία «Retail, Supermarkets & E-commerce». Gold βραβείο για την πρωτοβουλία «Ανακύκλωση ρούχων και υφασμάτων στα My market», σε συνεργασία με το Fabric Republic,στην κατηγορία «Low Budget». Άλλο έναGold βραβείο για την πρωτοβουλία «Ανακύκλωση ρούχων και υφασμάτων στα My market»,σε συνεργασία με το Fabric Republic, στην κατηγορία «Social / Community Engagement». Silver βραβείο για το Αθλητικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 6Χ6 «ΜETRO Kick-Off: Το Παιχνίδι Αρχίζει!», στην κατηγορία «Internal Communications & Employee Engagement».

Στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η METRO σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, επιστρέφοντας αξία στις τοπικές κοινωνίες και τις εντάσσει ως αναπόσπαστο κομμάτι στη στρατηγική και στις προτεραιότητές της. Παράλληλα, στον τομέα της Εσωτερικής Επικοινωνίας οικοδομείται μια ισχυρή κουλτούρα σεβασμού και υπερηφάνειας με έντονη την αίσθηση της υπευθυνότητας και του «ανήκειν» για τους 11.000 εργαζομένους της εταιρείας.

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 282 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.