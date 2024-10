Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι ο Καθηγητής Γιώργος Μ. Γιαγλής, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (IFF), έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Πολιτικής των Reality Labs της Meta (Meta Reality Labs Policy Advisory Council). Πρόκειται για το συμβούλιο που παρέχει στην εταιρεία Meta πληροφορίες και καθοδήγηση για την ηθική και υπεύθυνη ανάπτυξη του metaverse, αντιμετωπίζοντας σύνθετα ζητήματα δημόσιας πολιτικής καθώς η εταιρεία συνεχίζει να καινοτομεί σε προηγμένη τεχνολογία και υλικό.

Το Policy Advisory Council ιδρύθηκε το 2021 και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παροχή συμβουλών στις ομάδες των Reality Labs κατά την ανάπτυξη προϊόντων και πολιτικών. Το συμβούλιο αποτελείται από μια ποικιλόμορφη ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών, καθηγητών, ακαδημαϊκών και μέλη της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο, που φέρνουν εκτεταμένη γνώση σε τομείς όπως η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια των νέων και η υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το UNIC/IFF προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Metaverse στον κόσμο, ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που διδάσκεται διαδικτυακά. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει καινοτομιστές, δημιουργούς, προγραμματιστές, αρχιτέκτονες, κοινωνικούς επιστήμονες, οικονομικούς επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους για δυναμικές καριέρες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του metaverse. Ως βασικό στοιχείο της Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης του Ανοικτού Metaverse (Open Metaverse Initiative – OMI) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το MSc in Metaverse είναι αφιερωμένο στην προώθηση της υιοθέτησης του metaverse μέσω ανοικτών δημόσιων συστημάτων και προτύπων. Αξιοποιώντας την δεκαετή και πλέον εμπειρία του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση για το Blockchain και τα ψηφιακά νομίσματα, η πρωτοβουλία OMI δεσμεύεται στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του metaverse.

Η συνεργασία με το Policy Advisory Council των Reality Labs της Meta θα επιτρέψει στο IFF να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πιο ανοικτού και περιεκτικού metaverse, όραμα που ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του συμβουλίου και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του πανεπιστημίου.

Σχετικά με τον Καθηγητή Γιώργο Μ. Γιαγλή

Ο Καθηγητής Γιώργος Μ. Γιαγλής είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (IFF) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC). Διδάσκει Web3, crypto, blockchain και metaverse και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών των πρώτων ακαδημαϊκών προγραμμάτων στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα: των MSc in Blockchain & Digital Currency και MSc in Metaverse, που προσφέρονται από το UNIC. Έχει συνεργαστεί με θεσμικούς και εταιρικούς πελάτες σε έργα παρακολούθησης της τεχνολογίας blockchain και είναι μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Πολιτικής των Reality Labs της Meta. Έχει δημοσιεύσει δώδεκα βιβλία και περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες και είναι Αρχισυντάκτης της ενότητας Blockchain Technologies στο περιοδικό Frontiers in Blockchain.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Πολιτικής του Meta Reality Labs και το έργο του, παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Meta: Meta Policy Advisory Council.