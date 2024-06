Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος δωρεάν εκπαίδευσης για επιχειρήσεις COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Certification Program. Πρόκειται για ένα online εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την COSMOTE, και παρέχει δωρεάν, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες, πάνω σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Στους δύο κύκλους του COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Certification Program, οι οποίοι αποτελούνται από 10 θεματικές ενότητες ο κάθε ένας, συμμετείχαν 2.800 επαγγελματίες από διάφορους κλάδους και περιοχές της Ελλάδας. Συνολικά δόθηκαν -κατόπιν διαδικασίας online αξιολόγησης- πάνω από 16.000 βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμέρους μαθημάτων και 1.000 πιστοποιητικά κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα.

«Νιώθουμε υπερήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα σε 2.800 επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εκπαιδευτούν στη χρήση νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους. Σε άριστη συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης υψηλών προδιαγραφών, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αναπτυχθούν, πάντοτε με σημείο αναφοράς τη δύναμη της τεχνολογίας. Το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – Certification Program, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσής μας να καταστήσουμε την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους, να προωθήσουμε την ψηφιακή ένταξη και να διαμορφώσουμε ίσες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή» δήλωσε ο Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing, CRM & ChanneL Management Ομίλου ΟΤΕ, κ. Θάνος Φαλάγγας.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που για ακόμα μια χρονιά, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος COSMOTE – GROW YOUR BUSINESS – Certification Program, καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, μέσα από τις 10 δωρεάν εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις που θα συμβάλλουν τόσο στην αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους όσο και στην προσωπική τους εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την COSMOTE που εμπιστεύτηκε το Εργαστήριο ELTRUN και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και που με την πολύτιμη βοήθειά της συνεισφέραμε στον τεχνολογικό αλφαβητισμό και την ισότητα των επιχειρήσεων απ’ όλη την Ελλάδα. Θέλω επιπλέον να ευχαριστήσω και την eQuality NGO που μας βοήθησε να υλοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο την ιδέα μας.», υπογραμμίζει σχετικά ο Καθηγητής του ΟΠΑ και Ιδρυτής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν, ELTRUN, κος Γεώργιος Δουκίδης.

Με την πρωτοβουλία COSMOTE GROW YOUR BUSINESS, από το 2017, περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 90 ημερίδες και σεμινάρια, ψηφιακά και δια ζώσης. Τελευταία προσθήκη αποτελεί το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS – THE PODCAST, μια νέα σειρά podcast που προσφέρει πρακτικές γνώσεις και εργαλεία στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στο ψηφιακό τους ταξίδι, μέσα από ένα κανάλι επικοινωνίας που προσφέρει ευελιξία και ευκολία στη δωρεάν μάθηση.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες που έχει ήδη καλύψει το COSMOTE GROW YOUR BUSINESS αφορούν: Customer Experience, Digital Skills, Digital Presence, eCommerce, Digital marketing Plan, Social media, Usability & Content Marketing, Logistics, Pricing, Συστήματα ERP, CRΜ, Email Marketing, Search Engines, ΙΟΤ Business Analytics, AI, Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG, Remote Collaboration.

Στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η COSMOTE παραμένει ο κατεξοχήν εξειδικευμένος συνεργάτης στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας εκπαίδευση, καθοδήγηση και καινοτόμες λύσεις για την ισότιμη συμμετοχή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας.