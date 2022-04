Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Vitamin Media κατάφερε να κατακτήσει δύο από τους σημαντικότερους τίτλους, του “Best Indie Agency of the Year – 11 to 25 Employees” και “Best Regional Agency of the Year”, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αναγνώριση έρχεται όταν η προσπάθεια να εξελιχθείς είναι συνεχής και με σκληρή δουλειά απ’ όλη την ομάδα.

Στις σημαντικές αυτές διακρίσεις έρχονται να προστεθούν ακόμη έξι βραβεία, για project που σφράγισαν τη δουλειά της εταιρείας μέσα στο 2021. Τα δημιουργικά project που βραβεύτηκαν είναι:

ActionAid Hellas για την καμπάνια Real Action For Real Change: Χρυσό Βραβείο στη κατηγορία Not-for-Profit- Charity- Government και δεύτερο Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Use of Digital by a Regional Agency.

στη κατηγορία Not-for-Profit- Charity- Government και δεύτερο στην κατηγορία Best Use of Digital by a Regional Agency. Weleda για την καμπάνια Spreading Seeds Of Love: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Αmbient, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Use of PR by a Regional Agency, και Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Digital & Social.

στην κατηγορία Αmbient, στην κατηγορία Best Use of PR by a Regional Agency, και στην κατηγορία Digital & Social. Ioniki Sfoliata, για την καμπάνια «Η παρέα των φύλλων»: Απέσπασε Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Branded Content.

Όλα τα παραπάνω είναι ακόμη πιο σημαντικά σε μια στιγμή που η Vitamin Media περνάει στην 360ᵒ εποχή της, κι από digital agency όπως ξεκίνησε πριν 8 χρόνια, προσφέρει πλέον πολλές περισσότερες υπηρεσίες, όπως ΤV & Radio Campaigns, παραγωγές video, PR και below the line ενέργειες, καλύπτοντας ολιστικά τις επικοινωνιακές ανάγκες κάθε brand.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελούν αποτέλεσμα μιας ομάδας επαγγελματιών, που συνεχώς μεγαλώνει και με ασταμάτητο ζήλο δίνει σάρκα και οστά σε δημιουργικές ιδέες.

Τα βραβεία Indie Awards, διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Boussias και είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στα ανεξάρτητα agencies από όλους τους κλάδους της Επικοινωνίας.