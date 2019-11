Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και επαγγελματισμού από 10 ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία άνω των 250 ηγετικών στελεχών και των διοικητικών τους ομάδων, ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019 στο Hilton Αθηνών το επετειακό Forum του CEO Clubs Greece που συμπληρώνει 10 χρόνια ενεργούς δράσης και συμβολής στο ελληνικό επιχειρείν.

Με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action» και εισηγητές 10 ηγετικά στελέχη κραταιών ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών, το CEO Clubs Greece επιχείρησε μια αναδρομή στην τελευταία δεκαετία που σημάδεψε την Ελλάδα μέσα από τις αυθεντικές μαρτυρίες των μελών του, που μοιράστηκαν με το κοινό τις μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν προσπαθώντας να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία των οργανισμών τους κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ύφεσης που αντιμετώπισε η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της.

«Σε μια περίοδο όπου τα στελέχη του ελληνικού επιχειρείν είχαν ελάχιστα από τα οποία θα μπορούσαν να κρατηθούν, το CEO Clubs Greece αποτέλεσε για τα μέλη του μια όαση που τους προσέφερε την έμπνευσή και τη δύναμη να προχωρούν μπροστά αλληλο-υποστηριζόμενοι» τόνισε ανοίγοντας το Forum η Πρόεδρος και Ιδρυτής του Club, Γεωργία Καρτσάνη.

Εστιάζοντας στους ισχυρούς κλυδωνισμούς της αγοράς την τελευταία δεκαετία, τις δυσκολίες χρηματοδότησης των οργανισμών τους, την πρόκληση της ενίσχυσης των ανθρώπων τους, τη διαρκή αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και το σθένος που απαιτήθηκε για τη διαχείριση μιας τέτοιας συγκυρίας, οι κύριοι Αλέξανδρος Αθανασούλας, CEO της Stirixis Group, Νίκος Αναστασόπουλος, CEO της AGT Group, Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Φυσικού Αερίου Αττικής, Κων/νος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island και Δημήτρης Μιχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Weber Shandwick, μοιράστηκαν με το κοινό τη σημασία αλλά και το τίμημα της σημερινής τους επιτυχίας.

Με προσωπικά παραδείγματα από την επαγγελματική τους εξέλιξη και ένα ισχυρό μήνυμα στους ηγέτες του αύριο, τα μέλη του πάνελ, κύριοι Γιώργος Λαμπρινός, CEO της GEP, Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Bausch Health, Αναστάσιος Σπανίδης, CEO της Generation Y, Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain και Παναγιώτης Κορωναίος, CEO της Synergy, ανέλυσαν την αξία της ισχυρής στοχοθέτησης, της επίπονης και επίμονης προσπάθειας και της σημαντικότητας της ομάδας για κάθε νέο στέλεχος που οραματίζεται μια επιτυχή μελλοντική καριέρα.

Το επετειακό Forum του CEO Clubs Greece έκλεισε με ένα ισχυρό μήνυμα πίστης, επαγγελματισμού και αισιοδοξίας για την επόμενη 10ετία του ελληνικού επιχειρείν, αλλά και με την επίσημη ανακοίνωση, διά στόματος της Προέδρου, της πρώτης συλλογικής και συλλεκτικής έκδοσης του οργανισμού, του βιβλίου “10 Years CEO Clubs Greece - Leading from Ground Zero” που αναμένεται να εκδοθεί σε 1500 αριθμημένα αντίτυπα στις 10 Δεκεμβρίου, 2019. «Δεν θα μπορούσα να αναλογιστώ ένα βιβλίο ηγεσίας που να εμπνεύσει περισσότερο από αυτό που εμπεριέχει τις αυθεντικές ιστορίες ηγεσίας και τα διδάγματα των μελών μας, για το τι υπήρξε και τι τελικά μας προσέφερε το ελληνικό Ground Zero που αισίως αφήνουμε πίσω μας”, δήλωσε κλείνοντας η Γεωργία Καρτσάνη.

