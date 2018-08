Μείωση αφορολόγητου και ΦΠΑ ζητάει το ΔΝΤ

Μειώστε το αφορολόγητο όριο, διορθώστε το μείγμα της φορολογικής πολιτικής, εκσυγχρονίστε τις ελεγκτικές μεθόδους και ενισχύστε τον μηχανισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τις εντολές αυτές δίνει μεταξύ άλλων στην Αθήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την έκθεσή του στο πλαίσιο του άρθρου 4 για την ελληνική οικονομία.

Στην έκθεσή του, το Ταμείο δίνει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις αφαιρώντας ουσιαστικά από την κυβέρνηση τα πολιτικά όπλα που σχεδίαζε να ενεργοποιήσει το φθινόπωρο για να περάσει στην μεταμνημονιακή της αντεπίθεση έχοντας πάντα το βλέμμα της στραμμένο στις κάλπες. Πρόκειται ουσιαστικά για το πακέτο ελαφρύνσεων 750 εκατ. ευρώ που θα άνοιγε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και θα περιλάμβανε μια σειρά στοχευμένων φορολογικών παρεμβάσεων κυρίως προς τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα που έχουν δεχθεί απανωτά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το Ταμείο, το υπερπλεόνασμα που προβλέπει η κυβέρνηση αναμένεται να περιοριστεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2019. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για φοροελαφρύνσεις.

Το ΔΝΤ βλέπει ότι δεν υπάρχει -ούτε πρόκειται να υπάρξει μέχρι το 2023- «υπερπλεόνασμα» και άρα δημοσιονομικός χώρος για διανομή παροχών και μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Μάλιστα, στην επιστολή του, η οποία συνοδεύει την Έκθεση του άρθρου 4 για την Ελλάδα, ο εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΔΝΤ Μιχάλης Ψαλιδόπουλος ο οποίος μεταφέρει την ενόχληση των ελληνικών αρχών επειδή «δεν προβλέπεται καθόλου πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος από το 2019 ως το 2022» («no additional space is projected from 2019 to 2022»).

Στο φορολογικό πεδίο οι εντολές του ΔΝΤ προβλέπουν: