Αυστραλία: Καγκουρό βούτηξε σε πισίνα για να σωθεί από τις πυρκαγιές

Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία μαίνονται από τη δίνη τους προσπαθούν να σωθούν, εκτός από τους ανθρώπους, και τα ζώα.

Καγκουρό εντοπίστηκε να έχει βουτήξει σε πισίνα στην αυλή σπιτιού την ώρα που πυροσβέστες διέσωζαν κοάλα που βρίσκονταν σε δέντρα που απειλούνταν από τις φλόγες.

Η άγρια πανίδα και χλωρίδα της Αυστραλίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων χαμηλής βλάστησης και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 6 ανθρώπους.

Με τις θερμοκρασίες στη χώρα να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση όσον αφορά τις πυρκαγιές, οι υπεύθυνοι καταφυγίων ζώων και οι οργανώσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν το δίλημμα: να προχωρήσουν στην εκκένωση των περιοχών που απειλούνται ή να διακινδυνεύσουν να παραμείνουν και να προσπαθήσουν να προστατεύσουν εκεί τα ζώα;

Ορισμένοι πληθυσμοί κοάλα και νυχτερίδων του είδους «ιπτάμενων αλεπούδων» (ή πτερόποδες) έχουν αφανιστεί, την ώρα που καγκουρό, κοάλα και έχιδνες εντοπίζονται να αναζητούν καταφύγιο σε αστικές περιοχές αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters.

Μολονότι δεν ανήκουν σε ένα είδος που να είναι γνωστό για τις κολυμβητικές του ικανότητες, καγκουρό ψάχνουν για μέρη με νερό, συνήθως στην φύση, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης.

Ωστόσο μια οικογένεια στην περιοχή Χάντερ της Νέας Νότιας Ουαλίας βιντεοσκόπησε ένα καγκουρό που είχε βουτήξει στην πισίνα τους το Σαββατοκύριακο την ώρα που η θερμοκρασία έφτανε τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Το καγκουρό φαίνεται στο βίντεο να βρίσκεται μέσα στην πισίνα ως το στήθος.

???? In yesterday’s extreme heat, this roo found a pool at Merriwa to cool down in! Only in Australia... Thank you Sharon Grady for sending this in! ???? ~ Jess

Την ίδια ώρα στην πολιτεία Βικτόρια, ένας χρήστης του Twitter, ο Μπιλ Ουάλας αναρτούσε φωτογραφίες από κακατούα, τα οποία όπως φαίνεται είχαν πεθάνει από θερμοπληξία.

«Το θερμόμετρο που έχουμε στην πίσω βεράντα έφτασε σήμερα τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, δεν πρόκειται για επίσημη μέτρηση προφανώς, αλλά αρκούσε για να σκοτώσει αυτά τα κακατούα με κίτρινο λοφίο» έγραψε.

The thermometer under the back verandah got to 48.9C today, not an official reading obviously, but it was enough to kill these sulphur crested cockatoos. I would like to hang them around Morrison’s neck, as well as a few of his mates. How good is wildlife dying of heat stress? pic.twitter.com/mR9yzKUVe7

— Bill Wallace (@westwills3_bill) 20 Δεκεμβρίου 2019