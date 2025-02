Ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφηκε νωρίτερα αυτό το μήνα αποτύπωσε πώς θα ήταν να… φαγωθεί κανείς από έναν καρχαρία.

Μια ομάδα δυτών τάιζε καρχαρίες στις Μπαχάμες στις 9 Φεβρουαρίου, δείχνει το βίντεο που μοιράστηκε το ABC News. Καθώς ένας από τους δύτες άνοιγε ένα κιβώτιο με τροφές για να τις πετάξει στους καρχαρίες, ένας από αυτούς έγινε ιδιαίτερα ανυπόμονος. Μετά από αρκετές δαγκωματιές, ο καρχαρίας τίγρης έβαλε στο στόμα του την κάμερα του δύτη.

Η συσκευή συνέχισε να καταγράφει καθώς ο καρχαρίας προσπαθούσε να καταπιεί την κάμερα, δίνοντας μια πολύ τρομακτική εικόνα.

A shark was captured on video charging at and nearly swallowing a diver’s camera during a feeding in Freeport, Bahamas.



After the shark took a bite, the still-intact camera recorded a view from inside the animal’s mouth before being spat out. https://t.co/83qoTDuQXZ pic.twitter.com/NZ0qEgzcio