Τον εκπληκτικό Allan Harris τον γνωρίσαμε πριν από 7 χρόνια όταν πρωτοεπισκέφθηκε τη χώρα μας και γέμισε ασφυκτικά το Half Note Jazz Club! O «Nat King Cole του 21ου αιώνα» (όπως τον αποκάλεσαν), μοναδικός crooner, κιθαρίστας, ηθοποιός και jazzman, έρχεται στο απόγειο την μεγάλης καριέρας του με την έξοχη μπάντα του για πέντε εμφανίσεις, από Παρασκευή 26 έως και Μ. Τρίτη 30 Απριλίου για να γιορτάσει μαζί μας, στο Half Note Jazz Club την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικής σεζόν για τον ίδιο και για το club, αλλά και την Διεθνή Ημέρα της Τζαζ στις 30 Απριλίου.

Ο Allan Harris πρόκειται να παρουσιάσει παλιά μουσικά κομμάτια του ορίτζιναλ αλλά και μουσικά κομμάτια από τις τελευταίες δισκογραφικές του δουλειές «Live at the Blue LLama», «Kate’s Soulfood» και φυσικά από το «Long Live the King» με κομμάτια του Nat King Cole.

Ο γεννημένος το 1956 στο Brooklyn της Ν. Υόρκης, ο Allan Harris όσο θυμάται τον εαυτό του, υπήρξε ερωτευμένος με τη jazz! Η μητέρα του, κλασσική πιανίστρια και η θεία του πολύ γνωστή blues τραγουδίστρια με μάνατζερ την παραγωγό της μεγάλης Bessie Smith, του έμαθαν να αγαπά τη μουσική από μικρό παιδί, γνωρίζοντάς τον σε καλλιτέχνες όπως ο Louis Armstrong, η Sarah Vaughan και ο Jimmy Smith.

Από μαθητής δημοτικού είχε αντιληφθεί ότι η μουσική και το τραγούδι ήταν το μοναδικό του μέλλον. Κάποια χρόνια αργότερα στο Μαϊάμι, γνώρισε τον κορυφαίο Tony Bennett που υπήρξε και μέντοράς του και ο οποίος του είπε να γυρίσει στη Νέα Υόρκη και να διεκδικήσει στη μουσική ό,τι μπορεί κι αξίζει.

Ο Allan Harris ξεκίνησε να κάνει τις δικές του παραγωγές και ηχογραφήσεις συνεργαζόμενος με σημαντικές jazz προσωπικότητες, όπως οι Ray Brown, Mark Whitfield, Jeff Hamilton, Claudio Roditi κ.ά.

Από τα πρώτα χρόνια των ‘00s άρχισε να κάνει αφιερώματα σε μυθικές προσωπικότητες της jazz, όπως τον Billy Strayhorn, τον Nat King Cole, τον Tony Bennett κ.ά., ενώ παράλληλα διεύρυνε το ρεπερτόριό του με πολλά άλλα στυλ της μαύρης μουσικής, όπως η soul, το funk και το blues, διατηρώντας όμως την αγάπη του για τα jazz standards. Λόγω της σπάνιας χροιάς της φωνής του με τον ανάλαφρο ημι-βαρύτονο τόνο του, σύντομα καθιερώθηκε σαν μία από τις σπουδαιότερες ανδρικές φωνές της jazz όπως εύστοχα και χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στην εφημερίδα Miami Herald «έχει τη ζεστασιά του Tony Bennett, το πικάντικο στοιχείο και την αίσθηση ρυθμού του Sinatra και την υπαινικτική κομψότητα του Nat King Cole»!

Ταυτότητα παράστασης

Allan Harris – Vocals & Guitar

John Di Martino – Piano

Irwin Hall – Saxophone

Jay White – Bass

Sylvia Cuenca – Drums

Παρασκευή 26 – Μ. Τρίτη 30 Απριλίου

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30, Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, halfnote.gr

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς