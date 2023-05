Ένα μεγάλο απωθημένο των οπαδών των Iron Maiden εκπληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, αφού το συγκρότημα έπαιξε για πρώτη φορά ζωντανά το Alexander The Great, 37 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με το roxx.gr οι Iron Maiden ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία από τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, εκεί όπου έπαιξαν για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα τους το εμβληματικό άσμα για τον Μέγα Αλέξανδρο.

Οι Iron Maiden βγήκαν στη σκηνή με το Caught Somewhere in Time και συνέχισαν με το Stranger in a Stranger Land που είχαν να εμφανιστούν σε setlist από το 1987 και το 1999 αντίστοιχα. Σειρά πήρε το Senjutsu, με τα Writing on the Wall και τις ζωντανές πρεμιέρες των Days of Future Past και Time Machine.

Και μπορεί τα τραγούδια του Somewhere in Time προφανώς και να τα περιμέναμε, αλλά το setlist συνεχίστηκε με μία τεράστια έκπληξη, αφού έπαιξαν το Prisoner από το Number of the Beast μετά από σχεδόν δέκα χρόνια! Ακολούθησε η πρεμιέρα του Death of the Celts και τα Can i Play with Madness, Heaven Can Wait, πριν από τη μεγάλη στιγμή με το Alexander the Great.

Οι Iron Maiden μετά τη Λιουμπλιάνα θα συνεχίζουν τις συναυλίες στην Ευρώπη ωστόσο, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στους 33 συνολικά σταθμούς αυτής της περιοδείας και όπως όλα δείχνουν το απωθημένο του εγχώριου κοινού δεν θα ακουστεί τελικά στη χώρα μας. Τουλάχιστον για φέτος το καλοκαίρι, γιατί ενδέχεται να κάνουν δεύτερη περιοδεία στην Ευρώπη στο προσεχές διάστημα με το ίδιο stelist.