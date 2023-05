Έκθεση φωτογραφίας ‘’Μια μέρα στην ζωή σου, The ΗΟΜΕ Project’’ ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού “A Day in your Life Competition ” της βραβευμένης με BAFTA καλλιτέχνιδος Alison Jackson.

H Πλαίσιο Computers & η Άτρακτος στηρίζουν το “A Day in Your Life “, τον διαγωνισμό φωτογραφίας της καλλιτέχνιδος Alison Jackson. Η έκθεση που παρουσιάζεται στην Άτρακτο δημιουργεί ένα αφήγημα μεταξύ τριάντα δύο φωτογραφιών ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές της Τhe HOME Project στην Αθήνα, όπως επίσης και πρωτοεμφανιζόμενες φωτογραφίες που δείχνουν πως τα παιδιά συνεργάστηκαν backstage με την Jackson στα πλαίσια του “A Day in Your Life Competition”.

Η Πλαίσιο Computers στήριξε τον Διαγωνισμό “A Day in your Life ” μεταξύ 19-22 Ιουλίου 2022, της Alison Jackson στην Αθήνα. Έντεκα παιδιά που διαμένουν στους ξενώνες της The HOME Project έλαβαν μέρος σε εργαστήρια, περιηγήθηκαν στη πόλη, συζήτησαν, χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και φωτογράφισαν με θέμα, όπως παραπέμπει η ονομασία του workshop ‘’A Day In Your Life’’.

Ο διαγωνισμός επεκτάθηκε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε οργάνωση και παραγωγή της Μαρίνας Νικολετοπούλου. To “A Day in Your Life ” είναι ένας ειδικά δομημένος διαγωνισμός φωτογραφίας για παιδιά και νέους, εστιάζοντας στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Η Άτρακτος φιλοξενεί την φωτογραφική έκθεση από τις 24 έως τις 26 Μαΐου 2023. Η έκθεση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να δει κανείς μέσα από τα μάτια των παιδιών την καθημερινότητα τους.

Η Πλαίσιο Computers, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει την εγγενή της προσήλωση σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, μέσω του ‘’A Day in your Life Competition” και ενθαρρύνει νέους και παιδιά να εκφραστούν, να γνωρίσουν τα ενδιαφέροντα τους, να δημιουργήσουν και ύστερα να σπουδάσουν ή να εργαστούν στον τομέα των Τεχνών.

Στα πλαίσια των εγκαινίων της έκθεσης ο καλλιτέχνης Joseph Mouzakitis, μέλος του συγκροτήματος ATH Kids collective και ιδρυτής του ‘ESCAPADE’ θα παρουσιάσει DJ set και ο Complex Shadow ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος ATH Kids collective θα παρουσιάσει live music performance.

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης – Είσοδος Ελεύθερη:

Πέμπτη 25 Μαΐου, ώρες 10 π.μ. έως 6 μ.μ.

Παρασκευή 26 Μαΐου, ώρες 10 π.μ. έως 6 μ.μ.

Έκθεση Ανοιχτή στο Κοινό

Επιμέλεια Έκθεσης Μαρίνα Νικολετοπούλου

