Φαίνεται πως και το δίκτυο Showtime δεν μένει απ’έξω από το κύμα ακυρώσεων σειρών. Αυτή την φορά και σύμφωνα με το tvline, προχωρά στην ακύρωση του «American Gigolo» που εντάξει εδώ ίσως και να δικαιολογείται, και στο «Let the Right One In». Η συγκεκριμένη σειρά πήγε πάρα πολύ καλά κάτι που παραδέχτηκε και το δίκτυο ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές.

Όλα δείχνουν πως ο κύριος λόγος αυτών των ακυρώσεων είναι η συγχώνευση του SHOWTIME με το Paramount+, όπου σύμφωνα με το hollywoodreporter.com και όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr σε λίγο καιρό θα είναι και επίσημο. Η αλήθεια είναι πως η σειρά «Let the Right One In» είχε πολύ καλές προοπτικές.