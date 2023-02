Ετοιμάσου για μια πρωτόγνωρη διαδραστική αναγνωστική εμπειρία. Έχεις δει όλους τους κύκλους του Elementary και οι φίλοι σου συνωμοτικά σε φωνάζουν Γουάτσον; Λάτρεψες την Ενόλα Χολμς και οτιδήποτε έχει να κάνει με το πιο διάσημο λαγωνικό του κόσμου; Σου έλειψε η δράση που προσφέρει ένα escape room, αλλά συνεχίζεις να μη θέλεις να συνωστίζεσαι σε κλειστούς χώρους όσο ακόμα αλωνίζει ο covid, οι μεταλλάξεις του και μερικές ακόμα εποχικές ιώσεις;

Αγαπάς τα μυστήρια και λατρεύεις να ακολουθείς ίχνη και να εξιχνιάζεις περίεργες υποθέσεις; Πιστεύεις στη διαίσθησή σου, ακούς το ένστικτό σου, ενώ συνηθίζεις να χρησιμοποιείς τη λογική σου για να βγάζεις καίρια συμπεράσματα; Αποφεύγεις να δίνεις σημασία σε φτηνούς εντυπωσιασμούς αλλά προτιμάς να λειτουργείς με βάση τη σκέψη και τη συλλογιστική διαδικασία;

Αν σου αρέσει να παιδεύεις το μυαλό σου και να του δίνεις τροφή μέσα από αινίγματα. Αν έχεις επιθυμήσει την αδρεναλίνη που ανεβάζει η προσπάθεια του να λύνεις έναν γρίφο ή μια σπαζοκεφαλιά. Τότε σου έχουμε την τέλεια πρόκληση! Κι αν πιστεύεις ότι τα βιβλία είναι επικίνδυνα, έχεις απόλυτο δίκιο, καθώς το συγκεκριμένο βιβλίο, αν δεν προσέξεις, μπορείς να σε παγιδέψει μέσα του για πάντα…

Τι είναι τα escape books

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η κατηγορία who done it στη λογοτεχνία ήταν ανέκαθεν από τις πιο δημοφιλείς. Οι γρίφοι και τα παζλ από την άλλη είναι απαραίτητα στοιχεία μιας πετυχημένης δομής κάθε αριστοτεχνικού μυστηρίου. Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η ενασχόλησή μας με τις οθόνες κοντεύει να μας αποξενώσει, σχεδόν να μας αποβλακώσει και να μας κάνει όλο και πιο αφηρημένους, τη λύση για την εγρήγορση του μυαλού και τη βελτίωση της μνήμης έρχεται να δώσει ένα νέο είδος βιβλίων.

Μετά την παγκόσμια και τεράστια επιτυχία που γνώρισαν -και συνεχίζουν να γνωρίζουν- τα escape rooms, έρχονται τα escape books να φέρουν αυτό το είδος ψυχαγωγίας στο δωμάτιό σου και να κάνουν τη διασκέδαση αυτή προσιτή και προσβάσιμη για όλους, 24ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα!

Γιατί έγιναν τώρα μόδα;

Γιατί ζούμε στην εποχή των γρήγορων εναλλαγών εικόνων και ερεθισμάτων, όλα κινούνται και αλλάζουν σε χρόνο dt, με αποτέλεσμα να βαριόμαστε πιο εύκολα, να ζητάμε νέες προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα να αναζητούμε τρόπους για να αποσυνδεόμαστε, να ξεκουραζόμαστε από τις οθόνες και να επικοινωνούμε με τους γύρω μας ή με τον εαυτό μας. Τα escape books διαθέτουν τις ιδανικές αναλογίες για detox από την τεχνολογία, ενώ κάνεις κάτι ευχάριστο, διασκεδαστικό, το οποίο μάλιστα έχει να προσφέρει τα μέγιστα στον εγκέφαλό σου.

Η αγορά του βιβλίου τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ικανοποιήσει όλες τις νέες τάσεις και ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, αλλά και του κοινού που δεν αντιμετωπίζει τα βιβλία μόνο ως μέσο ανάγνωσης. Τα escape books ήρθαν για να μείνουν και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κάνουν δυναμική εμφάνιση και στην ελληνική εκδοτική πραγματικότητα.

Σέρλοκ Χολμς και ξερό ψωμί

Αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις με ποιον θα κλειστείς σε ένα escape book για να βρεις στα σίγουρα τα λύση, είναι πολύ πιθανό να επέλεγες τον καλύτερο ντετέκτιβ του κόσμου, που σαφώς δεν είναι άλλος από τον Σέρλοκ Χολμς. Ο μόνος τρόπος διαφυγής από τις σελίδες του βιβλίου είναι η επίλυση των γρίφων.

Η τρίτη περιπέτεια της σειράς «Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς», η οποία άρχισε να εκδίδεται πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΟΞΥ, έχει τίτλο «Η απόδραση του Σέρλοκ Χολμς – Η περιπέτεια της αναλυτικής μηχανής». Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του διαδραστικό escape book που δε μοιάζει με κανένα άλλο βιβλίο. Σίγουρα απευθύνεται σε όσους επιλέγουν να περνούν ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Επιπλέον, μπορείς να ασχοληθείς με τις σελίδες του μόνος σου ή και με παρέα.

Τι παίζει με τους γρίφους;

Κάποιοι γρίφοι μπορεί να σε οδηγήσουν σε διαφορετικά μέρη, ανάλογα με τη λύση που θα δώσεις. Άλλοι πάλι απαιτούν να κάνεις κάποιους υπολογισμούς, ώστε να βρεις σε ποια σελίδα πρέπει να κατευθυνθείς. Ακόμα κι αν λύσεις με λάθος τρόπο έναν γρίφο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ιστορία θα τερματιστεί.

Στην περιπέτεια αυτή παίζεις τον ρόλο του Σέρλοκ Χολμς, άρα είναι πολύ ταιριαστό που το βιβλίο αποδεικνύεται περίπλοκο.

Υπάρχουν λανθασμένες απαντήσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απρόβλεπτες εξελίξεις καθώς ξετυλίγεται η υπόθεση κι έτσι να σε κάνουν να χάσεις ένα χρήσιμο στοιχείο ή ακόμα και να σε παραπλανήσουν.

Τι χρειάζεται να ξέρω ή να κάνω

Δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει τις δύο προηγούμενες ιστορίες της σειράς, επειδή κάθε περιπέτεια είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη και αυτοτελής. Σ’ αυτό το νέο βιβλίο, μεταφέρεσαι στο 1894 για να έρθεις αντιμέτωπος με το Τάγμα του Αργυρού Ήλιου. Βρίσκεσαι παγιδευμένος ως άλλος Χολμς και Γουάτσον σε μια μυστηριώδη έπαυλη.

Για να καταφέρεις να ελευθερωθείς, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον τροχό και να αποκρυπτογραφήσεις μυστικά μηνύματα. Να ανακαλύψεις τα σωστά στοιχεία και να γλιτώσεις από παγίδες και αδιέξοδα. Να αναγνωρίσεις μοτίβα με το ένστικτό σου και να λύσεις μαθηματικούς γρίφους, ξεσκονίζοντας τις γνώσεις σου. Με ντετεκτιβική χάρη να βρεις τον δρόμο σου μέσα από χάρτες και λαβυρίνθους και να επιστρατεύσεις τη λογική σου για να λύσεις τα αινίγματα.

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Όσο βρίσκεσαι παγιδευμένος μέσα στο escape book, θα πρέπει να προσέχεις και την παραμικρή λεπτομέρεια που βλέπεις. Με το που ξεκινάει να ξετυλίγεται το νήμα της υπόθεσης, αρχίζεις να διατρέχεις τις σελίδες για κρυμμένα στοιχεία. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σημειωματάριο του δρα Γουάτσον για να καταγράφεις τις παρατηρήσεις σου. Ίσως ανατρέξεις σε μερικές από αυτές αργότερα, προκειμένου να λύσεις κάποιους γρίφους.

Επίσης, θα χρειαστεί να χειρίζεσαι αποτελεσματικά τον τροχό αποκρυπτογράφησης, που βρίσκεται στο εξώφυλλο του βιβλίου. Αν τα βρεις σκούρα και δεν έχεις την περίφημη συλλογιστική ικανότητα του Σέρλοκ Χολμς, θα βρεις μερικά χρήσιμα στοιχεία (ακόμα και τις λύσεις!) στο τέλος του βιβλίου.

Διοργάνωσε βραδιά μυστηρίου για φίλους

Κάνε δώρο το βιβλίο στους φίλους σου και προσπαθήστε να βρείτε τη λύση όλοι μαζί ή να χωριστείτε σε ομάδες. Φτιάξτε ατμόσφαιρα μυστηρίου. Διαλέξτε την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα σύνεργα, όπως μια παλιά πίπα ή έναν μεγεθυντικό φακό. Το βιβλίο θα σας προσφέρει πολλές δημιουργικές ώρες απασχόλησης και σίγουρα θα γίνει αφορμή για να σας χαρίσει υπέροχες στιγμές!

Ακόμα, ωστόσο, κι αν είσαι μοναχικός τύπος, το βιβλίο αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να χαθείς σε έναν κόσμο μυστηριώδους σαγήνης όπου καλείσαι να είσαι συγκεντρωμένος προκειμένου να βρεις τη διέξοδο.

Τι λες, θα δεχτείς την πρόκληση;

Δείτε το βιβλίο εδώ.