Μετά από δύο συγκρατημένα, αν όχι σιωπηλά, χρόνια για τους λάτρεις των συναυλιών, φέτος η Αθήνα φιλοξενεί σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα αγαπητούς στο ελληνικό κοινό.

Τη Δευτέρα στην Πλατεία Νερού, εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι London Grammar μαζί με την LP και τους Hooverphonic, μάλιστα σε απαρτία αφού επέστρεψε στο συγκρότημα η Geike Arnaert. Ο μισός Βρετανός και μισός Έλληνας D3lta καθώς και η ελληνική μπάντα Daphne & The Fuzz συμπληρώνουν ιδανικά το line up της συναυλίας που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Release Athens 2022. Οι London Grammar που αυτή τη στιγμή διανύουν μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα τους είναι γνωστοί στο ελληνικό κοινό για τραγούδια όπως το «Wasting my Young Years» και «Nightcall», ενώ η LP αγαπήθηκε για το «Lost on You». Οι «Hooverphonic» για περισσότερα από 25 χρόνια παράγουν ηλεκτρονική μουσική, αλλά με την ίδια άνεση εξερευνούν και άλλα είδη, ενώ είναι χαρακτηριστικά γνωστοί στην Ελλάδα για το τραγούδι «Mad About You». Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα και ο ανοιχτός συναυλιακός χώρος βρίσκεται στη Μαρίνα Δέλτα του Παλαιού Φαλήρου.

Επίσης αύριο, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στη σκιά της Ακρόπολης ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και παραγωγός Desmond Child μαζί με τους Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκη Ρουβά, The Rasmus, Lena Hall, Γιώργο Λεμπέση, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson ενώνουν τις φωνές τους για να δυναμώσουν το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η συναυλική πρωτοβουλία #ReuniteParthenon είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και το Μουσείο της Ακρόπολης στο οποίο θα αποδοθεί και μέρος των εσόδων. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου. Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο Desmond Child, «αυτή η ξεχωριστή συναυλία πραγματοποιείται για την υποστήριξη της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, για να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει κεφάλαια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο σπίτι τους. Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου».

Ο διάσημος συνθέτης μίλησε αποκλειστικά και στο Newsbeast.gr λέγοντας χαρακτηριστικά πωςη συναυλία στην Αθήνα είναι η η μοναδική στιγμή στην καριέρα του μέχρι σήμερα καθώς ο ίδιος θα είναι ο σταρ στη σκηνή!