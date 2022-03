Μπορεί η σειρά «The Walking Dead» να έρχεται στο τέλος της ωστόσο το σύμπαν της θα συνεχιστεί για πολύ και μετά από αυτό. Σύμφωνα με ανακοίνωση που ήρθε στη δημοσιότητα, στα σκαριά βρίσκεται ένα Spinoff, το οποίο θα έρθει το 2023, και το οποίο θα εξερευνήσει σε βάθος ένα αταίριαστο δίδυμο.



Η Maggie και ο Negan θα έχουν την δική τους σειρά και όπως αποκαλύπτουν οι πρώτες πληροφορίες θα τους δούμε στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το lordoftheseries.gr.

Η σειρά θα λέγεται «Isle of The Dead» ενώ o Scott Gimple δήλωσε «Η Lauren και ο Jeffrey είναι υπέροχοι συνεργάτες και φέρνουμε αυτήν την συνεργασία στο επόμενο επίπεδο. Η σειρά θα φέρει τους χαρακτήρες στα όρια τους ενάντια στον κόσμο αλλά και με την κόντρα τους. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι μας σας ταξιδέψουμε σε ένα The Walking Dead διαφορετικό και επικό τα επόμενα χρόνια».

Η σειρά θα δει το δίδυμο να ταξιδεύει στο Manhattan που έχει αποκοπεί εδώ και χρόνια, με την πόλη να κυριαρχείται από νεκρούς αλλά και ζωντανούς που προκαλούν την απόλυτη αναρχία. Η 1η σεζόν της σειράς θα αποτελείται από 6 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2023, Showrunner της θα είναι ο Eli Jorné (TWD και Heels).

Οι δύο αστέρες δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους και την χαρά τους που θα συνεχίσουν την ιστορία των δύο χαρακτήρων και θα μας μεταφέρουν σε ένα αστικό μετά αποκαλυπτικό περιβάλλον.