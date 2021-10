Ποιος είναι οι καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα; Το ερώτημα αυτό έθεσε το βρετανικό BBC σε 206 ειδικούς – κριτικούς, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες της βιομηχανίας, οι οποίοι προέρχονται από 43 χώρες. Οι 206 ψήφισαν συνολικά 460 διαφορετικές σειρές.

Ο κάθε ένας από αυτούς έφτιαξε τη δική του λίστα με τις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα και στη συνέχεια το BBC δημιούργησε με βάση αυτές τις προτιμήσεις τη λίστα με τις 100 καλύτερες σειρές του αιώνα μας.

These are the 100 greatest TV series of the 21st Century, as voted for by 206 critics from 43 countries. #TVOfTheCentury https://t.co/A3x6MAqIkw — BBC Culture (@BBC_Culture) October 19, 2021

Οι 92 σειρές στη λίστα έχουν ως βασική γλώσσα την αγγλική, ενώ άλλες γλώσσες είναι τα δανέζικα, τα σουηδικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Οι 79 σειρές στις 100 έχουν δημιουργηθεί από άντρες και μόλις 11 από γυναίκες, ενώ για τις 10 από αυτές συνεργάστηκαν άντρες και γυναίκες.

BBC: Η λίστα με τις 100 καλύτερες σειρές

Στην κορυφή της λίστας με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα βρίσκεται το The Wire (2002-2008) και ακολουθούν τα Mad Men (2007-2015) και Breaking Bad (2008-2013) στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα.

The cultural impact of The Wire – which featured the kind of antiheroes, explicit action, authentic storylines and complex plotting that would become standard practice in streaming television – has proven immeasurable, writes @Deggans #TVOfTheCentury https://t.co/ERQ37aNBJ1 — BBC Culture (@BBC_Culture) October 19, 2021

Στην πέμπτη θέση της λίστας συναντάμε το Game of Thrones (2011-2019).

Ολόκληρη η λίστα:

1. The Wire (2002-2008)



2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)



9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36=. Downton Abbey (2010-2015)

36=. Band of Brothers (2001)

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (US) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. Money Heist (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62=. The Good Place (2016-2020)

62=. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Denmark) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84=. Normal People (2020)

84=. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100, The Queen’s Gambit (2020)