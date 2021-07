Ως λάτρης των σειρών εποχής δεν γινόταν να μην τσεκάρω το La cocinera de Castamar/Η Μαγείρισσα του Κασταμάρ, τη νέα σειρά που είναι διαθέσιμη στο Netflix (3ο στα trending στην Ελλάδα) και προβάλλεται παράλληλα στο Ισπανικό κανάλι, Atresplayer Premium.

Στο cast βρίσκονται μερικά γνωστά Ισπανικά ονόματα, όπως ο Roberto Enríquez (The Mess You Leave Behind), ο Hugo Silva (El Cuerpo) και η Michelle Jenner (Isabel). Η σειρά αποτελείται από 12 επεισόδια των 50-60 λεπτών.

Η ιστορία της σειράς εκτυλίσσεται στην Ισπανία των αρχών του 18ου αιώνα και ακολουθεί την Clara (Michelle Jenner), μία αγοραφοβική μαγείρισσα, η οποία βρίσκει το δρόμο της προς το ανάκτορο του Δούκα του Κασταμάρ, Diego (Roberto Enríquez).

Ο Diego, ένας ήρεμος και χαμηλών τόνων μεσήλικας αριστοκράτης, προσπαθεί να ξεπεράσει τον χαμό της συζύγου του, όμως η υπόθεση αυτή μόνο εύκολη δεν είναι για εκείνον.

Τα προξενιά προς το Δούκα θα αρχίσουν σιγά-σιγά, από τη μεριά της μητέρας του και του αριστοκράτη Enrique (Hugo Silva), οι οποίοι φυσικά έχουν το δικό τους κίνητρο για να παντρέψουν τον Δούκα με μία γυναίκα. Η γυναίκα που θα του προξενεύσουν είναι η Amelia (María Hervás), η οποία όμως δεν είναι αυτή που όλοι πιστεύουν.

Την ίδια ώρα, η Clara θα αντιμετωπίσει πολλές φυσικές (λόγω της αγοραφοβίας της) αλλά και ψυχολογικές (λόγω των συνεργατών και συνεργάτιδων της στην κουζίνα) δυσκολίες, όσο εκείνη κάνει αυτό που αγαπάει, δηλαδή μαγειρεύει.

Στη σειρά γενικά αρκετό χρόνο παίρνουν μπόλικοι χαρακτήρες, είτε αυτοί είναι αριστοκράτες, είτε αυτοί είναι οικονόμοι και υπηρέτες του Δούκα. Αυτό που μετράει στην όλη ιστορία είναι πως οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες, ο Δούκας και η Μαγείρισσα, προσπαθούν να διαχειριστούν ένα μεταξύ τους έρωτα απαγορευμένο αλλά συνάμα πολύ ισχυρό.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Η απογοήτευση, της απογοήτευσης, ω απογοήτευση! Νομίζω πως η λέξη αυτή χαρακτηρίζει άνετα το σενάριο της σειράς και λέω το σενάριο γιατί μια σειρά αποτελείται από πολλούς τομείς όπως η σκηνοθεσία, οι ερμηνείες κλπ. Αυτό που θα πω μόνο είναι πως είναι πάρα πολύ κουραστικό και βαρετό, χωρίς να μπορεί να σε κάνει να δεθείς με κάποιον χαρακτήρα ή να διαθέτει λίγο «αλατοπίπερο» για να κάνει πιο ιδιαίτερη την ιστορία.

Τώρα από άποψη σκηνοθεσίας, η σειρά είναι σε πολύ καλό επίπεδο, με την εικόνα να είναι πάντα «ζωντανή» είτε τα πλάνα βρίσκονται στις κουζίνες και στα ανάκτορα, είτε βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους (σπανιότερα). Οι ερμηνείες είναι μέτριες (σίγουρα παρασύρθηκαν από το κάκιστο σενάριο) και κατά συνέπεια δεν ξεχώρισα καμία τους. Το πιο λαμπερό σημείο της σειράς είναι τα σκηνικά/κουστούμια, στα οποία έχει πέσει αρκετή και αξιόλογη δουλειά!

Κλείνοντας, το απίστευτα βαρετό και αργό σενάριο του La cocinera de Castamar δεν επιτρέπει στην καλή σκηνοθεσία και στα εξαιρετικά κουστούμια/σκηνικά να «φανούν» στο σημείο που θα μπορούσαν!