Η Κέιτι Πέρι πούλησε τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της, σε μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από μήνες έντονης φημολογίας, η εταιρεία Litmus Music επιβεβαίωσε ότι αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με πηγές, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα 225 εκατομμύρια δολάρια. Περιλαμβάνει τα μερίδια της σταρ σε κύριες ηχογραφήσεις και δικαιώματα έκδοσης των πέντε άλμπουμ που κυκλοφόρησε μεταξύ 2008 και 2020.

Συγκεκριμένα, αφορά τα άλμπουμ «One of the Boys», «Teenage Dream», «Prism», «Witness» και «Smile». Όπως αναφέρει το Variety, η Universal Music Group συνεχίζει να έχει τους κύριους τίτλους των άλμπουμ.

«Η Κέιτι Πέρι είναι μια δημιουργική οραματίστρια που έχει αφήσει το στίγμα της στη μουσική, την τηλεόραση, τον σινεμά και τη φιλανθρωπία. Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι ξανά μαζί της και να βοηθώ τη Litmus να διαχειριστεί το απίστευτο ρεπερτόριό της» δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ ο συνιδρυτής της Litmus Music Νταν ΜακΚάρολ.

Η τραγουδίστρια θα επιστρέψει για έβδομη σεζόν ως κριτής στο American Idol του ABC όπως ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Deadline, το American Idol θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2024.