Κατά καιρούς ακούμε για διάφορες, όχι και τόσο συνηθισμένες δουλειές που όσοι τις κάνουν καταφέρνουν και κερδίζουν τεράστια ποσά. Οι New York Times παρουσιάζουν μία τέτοιου είδους εργασία… Ντυμένη με μαύρο κολάν και ένα τζάκετ, η 35χρονη Μπέθανι Λέιν περπατούσε στην οδό Bleecker στο Μανχάταν την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα με τέσσερα σκυλιά, τρία goldendoodle και ένα bernedoodle, που ονομαζόταν Tinkerbelle. Χτύπησαν τη μύτη τους στο κατάστημα Whalebone για να μαζέψουν μερικές λιχουδιές, προτού τρέξουν κατά μήκος του πάρκου του ποταμού Hudson και βγουν φωτογραφίες με αρκετούς τουρίστες, ξεκινάει το δημοσίευμα. Μετά από μια ώρα, η κυρία Λέιν τα πήγε στο σπίτι σε ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό που ανήκε σε ένα ζευγάρι που έκανε την περιουσία τους με ακίνητα.

«Είναι δουλειά μου να κάνω τα σκυλιά χαρούμενα όταν οι ιδιοκτήτες τους είναι απασχολημένοι», είπε. «Ερωτεύομαι αυτά τα σκυλιά. Είναι σαν τα μωρά μου» ανέφερε η γυναίκα.

Η κυρία Λέιν ξεκίνησε να βγάζει σκύλους βόλτα πριν από 11 χρόνια, αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Rutgers και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει μια καριέρα στη δημόσια υγεία. «Έπρεπε να πληρώσω το ενοίκιο και τα φοιτητικά μου δάνεια, έτσι πήγα στο Craigslist», είπε. «Είδα ότι κάποιος θα με πλήρωνε για να βγάλω βόλτα σκύλους. Ως φιλόζωος που έχει εμμονή με τα σκυλιά, ήταν τέλειο» συμπλήρωσε. Καθώς οι ανάγκες για τη συγκεκριμένη δουλειά απογειώθηκαν, η γυναίκα ίδρυσε τη Whistle & Wag το 2014, μια μπουτίκ που προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας κατοικίδιων στο West Village. Κάποια στιγμή, δούλευε 12 ώρες και όχι μόνο κατάφερε να εξοφλήσει τα φοιτητικά της δάνεια αλλά και να προσλάβει άλλους περιπατητές σκύλων, σημειώνει το δημοσίευμα.

Τώρα, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση των υπηρεσιών. Αφού αύξησε τις τιμές της (ανέφερε έναν πελάτη που χρεώνει 35 δολάρια τη βόλτα) και δέχθηκε δεκάδες νέους πελάτες, αναμένει ότι έχει κερδίσει εξαψήφιο αριθμό στον λογαριασμό της χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένη αναφορικά με το ποσό, σημειώνουν οι New York Times.

Αισθάνεται αρκετά σίγουρη για τις δουλειές της και μάλιστα κατάφερε από τις «οικονομίες» της να αγοράσει ένα σπίτι στο Tuckerton, το περασμένο καλοκαίρι. «Είναι ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων, αλλά έχει μια πολύ ωραία αυλή και είναι στον κόλπο», είπε η κυρία Λέιν, η οποία ζει σε ένα ενοίκιο δύο υπνοδωματίων στο τμήμα Williamsburg του Μπρούκλιν με τον επί χρόνια σύντροφό της. «Μπορώ να πάω σε όποιο εστιατόριο θέλω, όποτε θέλω. Μπορώ να πάω διακοπές. Είμαι πολύ τυχερή» είπε. «Αν έλεγα στον εαυτό μου πριν χρόνια ότι μπορώ να ζήσω φροντίζοντας τα σκυλιά, δεν θα το πίστευα ποτέ» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι μια κερδοφόρα περίοδος το να είσαι περιπατητής σκύλων, ειδικά για όσους εξυπηρετούν πλούσιους πελάτες. Αν και οι αναζητήσεις στο Rover και σε άλλους ιστότοπους εργασίας αποφέρουν σε αρχάριους περιπατητές σκύλων στο Μανχάταν μόλις 14 δολάρια για μια βόλτα 30 λεπτών, οι έμπειροι περιπατητές σκύλων με πελάτες με «χοντρά» πορτοφόλια χρεώνουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερο και μπορεί να κερδίσουν 100.000 δολάρια ή και περισσότερα το χρόνο, αναφέρουν οι New York Times. Είναι μια αγορά που εκτοξεύεται για τους παρόχους φροντίδας κατοικίδιων ζώων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, περισσότερα από 23 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά – σχεδόν ένα στα πέντε σε εθνικό επίπεδο – απέκτησαν σκύλο ή γάτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με πολλούς Αμερικανούς πίσω στο γραφείο, κάποιος πρέπει να βγάλει βόλτα όλα αυτά τα κουτάβια.

«Πριν τον κορονοϊό, δεχόμουν κλήσεις ίσως μία ή δύο φορές το μήνα από έναν πιθανό νέο πελάτη», είπε η κα Λέιν. Πλέον, «δέχομαι πολλές κλήσεις την εβδομάδα. Είναι πολλά κουτάβια» πρόσθεσε. Το περπάτημα με σκύλους παραδοσιακά ήταν ελκυστικό σε όσους αναζητούσαν μια σταθερή αλλά και με ευελιξία δουλειά. Ήταν μια ελκυστική δουλειά για ηθοποιούς, μουσικούς, συγγραφείς, φοιτητές, συνταξιούχους, γονείς που έμεναν στο σπίτι και όσους καταλάβαιναν τι θέλουν να κάνουν. Η αύξηση της ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων, σε συνδυασμό με την έκρηξη στη φροντίδα των κατοικίδιων, έχει μετατρέψει το περπάτημα σκύλου περισσότερο σε επιχειρηματικό εγχείρημα — όχι μόνο για τυπικούς περιπάτους αλλά και για πιο πολυτελείς υπηρεσίες που εξυπηρετούν σκύλους της πόλης, όπως πεζοπορίες στη φύση, ημερήσιες εκδρομές σε φάρμες, κατασκηνώσεις ακόμα και σπα σκύλων. Μεταξύ εκείνων που θέλουν να επωφεληθούν από τη στιγμή είναι ο 34χρονος Μάικλ Τζόζεφς, πρώην δάσκαλος για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Μπρούκλιν, ο οποίος συνήθιζε να εκπαιδεύει τον Γουίλι, το μικτό μαύρο Λαμπραντόρ του, στο Prospect Park μετά το σχολείο.

«Μετά από τρεις μήνες μπορούσα να οδηγήσω το ποδήλατό μου στο πάρκο και αυτός έτρεχε πίσω μου», είπε. «Οι άνθρωποι είδαν τη σχέση μας και με ρώτησαν αν μπορούσα να εκπαιδεύσω τον σκύλο τους». Το 2019 ο κ. Τζόζεφς αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του ως δάσκαλος για να ξεκινήσει το Parkside Pups, χρεώνοντας 20 δολάρια για μια ομαδική βόλτα 30 λεπτών. Μέσα σε ένα μήνα είχε περίπου οκτώ πελάτες, δούλευε περίπου πέντε ώρες την ημέρα γ και έβγαζε περίπου 30.000 δολάρια το χρόνο.

Η επιχείρηση δεν πήγε και τόσο καλά κατά τη διάρκεια του lockdown το 2020, αλλά έκτοτε ανέκαμψαν. «Το 2022 τα καταφέραμε», είπε ο κ. Τζόζεφ, που ζει στο Middletown. «Είχαμε πελάτες κυρίως στο Downtown Brooklyn ή γύρω από το Prospect Park. Τώρα βλέπουμε σκυλιά σε γειτονιές που δεν έχετε ξαναδεί πολλά σκυλιά, όπως το Ditmas Park και το Windsor Terrace» σημείωσε. Πλέον, το Parkside Pups προσφέρει , μεταξύ άλλων, εκπαίδευση κουταβιών για 60 δολάρια την ώρα και πέρυσι κατάφερε να κλείσει η χρονιά με έσοδα άνω των 100.000 δολαρίων, είπε ο κ. Joseph.

Η σύζυγος του κυρίου Τζόζεφ, Κλαρίσα Σότο, βοηθά με την επιχείρηση και το ζευγάρι σκέφτεται να επεκταθεί σε μια ημερήσια φροντίδα σκυλιών κοντά στο πάρκο Prospect και σε μια κατασκήνωση στο δυτικό Κονέκτικατ. «Το σημαντικότερο πράγμα για εμάς είναι ότι τώρα έχουμε οικονομική ασφάλεια για τον γιο μας», είπε η κυρία Σότο, η οποία γέννησε πέρυσι. «Έχουμε φτιάξει ένα “ταμείο αποταμίευσης” που έχει συσταθεί για αυτόν, έχουμε ένα ταμείο κολεγίου», ανέφερε. Με τόσα έσοδα μπορούν να κάνουν ότι έχουν ονειρευτεί. «Μόλις κάναμε οικογενειακές διακοπές στο Disney World για έξι ημέρες», είπε ο κ. Τζόζεφς. «Πήγαμε στο Μαϊάμι. Ήμασταν στο Canandaigua για έναν γάμο και μείναμε για μερικές μέρες. Μπορούμε να περνάμε πολύ καλά».

Μερικοί περιπατητές σκύλων τα πάνε τόσο καλά οικονομικά που επιδιώκουν να κάνουν πραγματικότητα τις επιθυμίες τους. Η 28χρονη Maren Lavelle, μια επίδοξη σκηνοθέτης στη Νέα Υόρκη, ανέλαβε μια επιχείρηση βόλτας με σκύλους, την Big City Woof Walker, με έναν φίλο από το κολέγιο το 2017. Στην αρχή, δούλευαν 8 μέρες την ημέρα, βγάζοντας βόλτα 15 έως 25 σκύλους και έβγαζαν 15 δολάρια ανά βόλτα. Ήταν δύσκολο – ατελείωτες ώρες μαζεύοντας κακά και σκύλους που γαβγίζουν – αλλά έφτιαξαν αρκετά για να κατέχουν την επιχείρησή τους εντελώς και να προσλάβουν περίπου 10 περιπατητές.

Τώρα έχουν περίπου 700 πελάτες, απασχολούν περίπου 25 περιπατητές σκύλων στη Νέα Υόρκη, μαζί με επιπλέον 13 περιπατητές στο Σικάγο, όπου άνοιξαν μια δεύτερη επιχείρηση. Για να καλύψει την έκρηξη των κουταβιών, η εταιρεία προσφέρει επίσης εκπαίδευση κοινωνικοποίησης. «Πολλά από τα κουτάβια της πανδημίας δεν έλαβαν καν το βασικό επίπεδο κοινωνικοποίησης», είπε η κα Lavelle. «Φοβούνται ή αντιδρούν σε κάθε ήχο ή κίνηση γιατί είναι υπέρ-μυθιστόρημα για αυτούς».

Η κυρία Λαβέλ νιώθει αρκετά ασφαλής οικονομικά ώστε να επιστρέψει στον κινηματογράφο και να κάνει μια μικρού μήκους ταινία τρόμου που διαδραματίζεται στα βόρεια της Νέας Υόρκης. «Όταν η επιχείρηση πήρε τόσα πολλά από εμένα και δεν πλήρωσε τόσα πολλά, ήταν δύσκολο να δώσω την ενέργειά μου στη δημιουργία ταινιών», είπε. «Στην πραγματικότητα τώρα έχω μια εταιρεία παραγωγής με τον σύζυγό μου και κάνουμε αφηγηματικές ταινίες» πρόσθεσε.

«Κοστίζει χρήματα για να γίνουν αυτές οι ταινίες», είπε η κα Λαβέλ. «Είναι ωραίο που μπορώ να να ακολουθήσω μια δημιουργική καριέρα» κατέληξε.