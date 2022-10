Ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου φαίνεται ο ίδιος να μπαίνει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας κρατώντας έναν… νιπτήρα, δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, λίγες ώρες ουσιαστικά πριν από την εξαγορά της πλατφόρμας.

«Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter, χωνέψτε το» αναφέρει στο τιτίβισμα του ο Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος χρησιμοποίησε τη φράση «let that sink in» που σημαίνει «χωνέψτε το» αλλά αν μεταφραστεί σωστά, σημαίνει: «αφήστε αυτόν τον νεροχύτη μέσα».

Για να βάλει τέλος στη διαμάχη του με τους επικεφαλής του ιστοτόπου, η δικαστής του Ντέλαγουερ που είχε αναλάβει την υπόθεση έδωσε στον Έλον Μασκ διορία μέχρι την Παρασκευή για να ολοκληρώσει την εξαγορά. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα βάλει τέλος σε μια περιπέτεια επτά μηνών που έφερε αντιμέτωπους τους ιδιοκτήτες του Twitter με τον ιδιοκτήτη της Tesla.

Στις αρχές Ιουλίου ο Μασκ ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την προσπάθεια εξαγοράς, μια απόφαση την οποία προσέβαλαν στα δικαστήρια οι ιδιοκτήτες του Twitter. Τελικά, άλλαξε γνώμη στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες προτού να ξεκινήσει η δίκη. Όμως το Twitter αρνήθηκε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα, με αποτέλεσμα η δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση και να διατάξει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.