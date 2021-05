Καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος θερμάνθηκε κατά τη δεκαετία του 1950, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επινόησε κάποια απόρρητα σχέδια για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της, στην περίπτωση που η Σοβιετική Ένωση ξεκινούσε μια πυρηνική επίθεση. Αυτές οι προετοιμασίες για τη «συνέχεια της κυβέρνησης» περιελάμβαναν την κατασκευή δεκάδων υπόγειων αποθηκών και την οργάνωση της απομάκρυνσης υψηλών αξιωματούχων και κυβερνητικών υπαλλήλων. Ένα από αυτά, λοιπόν, ήταν και δύο πλωτοί «Λευκοί Οίκοι», που θα αποτελούσαν το καταφύγιο του προέδρου των ΗΠΑ στα νερά του Ατλαντικού.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα το 1962, δύο ειδικά πλοία που ανήκαν στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ -το ελαφρύ κρουαζιερόπλοιο USS Northampton και το ελαφρύ αεροπλανοφόρο USS Wright- θεωρήθηκαν οι καταλληλότερες επιλογές για την απομάκρυνση του προέδρου των ΗΠΑ από την Ουάσινγκτον, σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Το σχέδιο ονομάστηκε National Emergency Command Post Afloat (NECPA) και σύμφωνα με αυτό ένας από τους δύο «Πλωτούς Λευκούς Οίκους», βρισκόταν πάντα στη θάλασσα στον Ατλαντικό Ωκεανό, στον κόλπο Chesapeake ή στη «σκιά» του προέδρου σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρισκόταν, αναφέρει το history.com.

Τα πλοία μετέφεραν ειδικό προσωπικό Αρχηγών και διέθεταν περίτεχνες καμπίνες, ενώ διακρίνονταν και για τα ολοκληρωμένα συστήματα επικοινωνίας με τα οποία ήταν εξοπλισμένα. «Η Σοβιετική Ένωση είχε τόσο αδύναμο ναυτικό που θεωρήθηκε σχεδόν αδύνατο να βρει τα πλοία στη μεγάλη έκταση του Ατλαντικού», ανέφερε ο Garrett M. Graff, συγγραφέας του βιβλίου «Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself- While the Rest of Us Die».

Ένα σχέδιο, ωστόσο, που δεν υλοποιήθηκε, καθώς σύμφωνα με τον Graff «όταν η δορυφορική τεχνολογία διευκόλυνε τον εντοπισμό πλοίων και τη λήψη εναέριων παρατηρήσεων, έγινε αρκετά σαφές ότι δεν ήταν πλέον εφικτό το καταφύγιο του προέδρου να βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό».

Το σχέδιο NECPA εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και τελικά και τα δύο πλοία πωλήθηκαν.