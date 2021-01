Σοκαριστικές εικόνες από δολοφονία: Ο εκτελεστής σηκώνεται από το αναπηρικό καροτσάκι και πυροβολεί το θύμα

Ένας μεξικανός δολοφόνος παρίστανε τον ανάπηρο για να βρεθεί κοντά στον στόχο του χωρίς να κινήσει υποψίες.

Όταν πήρε τη θέση που ήθελε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 49χρονο ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, ο οποίος αρνιόταν να πληρώσει «προστασία» στους εκβιαστές.

Mexican assassin pretends to be WHEELCHAIR-BOUND to get close to his target before gunning down gym owner https://t.co/zS3Extph6U

