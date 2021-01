Τον απέλασαν 10 φορές κι αυτός επέστρεψε για να σκοτώσει τη μαμά μπροστά στα μάτια της κόρης

Ένα μέλος μιας βίαιης συμμορίας της Καλιφόρνια σκότωσε τη μητέρα της κόρης του μπροστά στα μάτια του 3χρονου κοριτσιού.

Ο Herbert Nixon Flores έκανε πράξη τις απειλές του, δολοφονώντας την περασμένη εβδομάδα την πρώην σύντροφό του Karen Ruiz έξω από το σπίτι της νταντάς και αδιαφορώντας για την παρουσία της κόρης τους.

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν πως ο Flores είχε απελαθεί 10 φορές, καθώς δεν είχε άδεια παραμονής, κάθε φορά επέστρεφε όμως. Τον Σεπτέμβριο τον είχαν συλλάβει μάλιστα για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, τον άφησαν όμως ξανά ελεύθερο.

Η υπηρεσία μετανάστευσης (US Immigrations and Customs Enforcement) κατηγορεί τώρα ανοιχτά την αστυνομία του Λος Άντζελες ότι δεν υπάκουσε στη νέα εντολή απέλασης του Flores και τον άφησε αντιθέτως ελεύθερο.

