Σοκάρουν οι εικόνες: Έδεσε σκύλο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τον έσερνε στον δρόμο

Εικόνες απίστευτης θηριωδίας καταφτάνουν από το Καζακστάν, με ένα αυτοκίνητο να σέρνει δεμένο ένα σκυλί στους δρόμους της πόλης Ατιράου.

Το υλικό τραβήχτηκε στις 7 Ιανουαρίου και οι εικόνες σοκάρουν. Το βίντεο κατέγραψε οδηγός με την κάμερα του παρμπρίζ και βλέπουμε ακόμα και αίμα στον δρόμο από το τραγικό τετράποδο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου οδηγούσε χωρίς να πολυσκοτίζεται για τα κορναρίσματα και τις εκδηλώσεις αποδοκιμασίας των άλλων αυτοκινήτων.

Ο άντρας που τραβά το βίντεο αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει κάτι. Πέρασε το προπορευόμενο όχημα και το ανάγκασε να σταματήσει. Ένας δεύτερος οδηγός σταμάτησε επίσης για βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος της φιλοζωικής που πήρε το τραυματισμένο ζώο δήλωσε: «Ο άντρας βγήκε έξω από το αυτοκίνητο και ρώτησε: ‘‘Γιατί το κάνεις αυτό;’’. Δεν πήρε απάντηση. Πήρε απλώς το σκυλί, το έριξε στο πορτμπαγκάζ του και έφυγε. Όλος ο δρόμος ήταν καλυμμένος με αίματα».

