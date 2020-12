Δεν της έκανε πρόταση γάμου μετά από 8 χρόνια σχέσης και τον έστειλε στα δικαστήρια

Περίμενε και περίμενε να τη ζητήσει σε γάμο και κάποια στιγμή αποφάσισε να φτάσει το πράγμα πολύ μακριά.

Ο σύντροφός της φαινόταν να έχει αθετήσει την υπόσχεσή του για γάμο, κι έτσι τον πήγε στα δικαστήρια.

Η 26χρονη Gertrude Ngoma από τη Ζάμπια μήνυσε λοιπόν τον 28χρονο φίλο της Herbert Salaliki, αλλά και πατέρα του παιδιού της. Τον άνθρωπο που της είχε τάξει γάμο.

Η ενάγουσα ζήτησε μάλιστα από το δικαστήριο να τον αναγκάσουν να αποφασίσει για τα μελλοντικά του σχέδια. Η Ngoma τον έπιασε, όπως είπε, να στέλνει μηνύματα σε μια άλλη γυναίκα, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα.

