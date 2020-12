Έφαγε πρόστιμο 2.900 ευρώ γιατί έσπασε τα περιοριστικά μέτρα για 8 δευτερόλεπτα

Τσουχτερό πρόστιμο θα κληθεί να πληρώσει ένας άντρας στην Ταϊβάν επειδή παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα για 8 δευτερόλεπτα.

Ο άντρας, που είναι εργάτης από τις Φιλιππίνες, βρισκόταν κλεισμένος σε καραντίνα σε ξενοδοχείο της πόλης Καοσιούνγκ.

Βγήκε όμως από το δωμάτιό του για 8 δευτερόλεπτα, μια κίνηση που τρομοκράτησε τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Οι οποίοι ειδοποίησαν το υπουργείο Υγείας, έχοντας ως αποδεικτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα.

