Η συγκλονιστική φωτογραφία γιατρού που αγκαλιάζει ασθενή σε ΜΕΘ Covid: «Πραγματικά χρειάζονται κάποιον»

Συγκλονίζει η φωτογραφία ενός γιατρού από το Χιούστον του Τέξας, που αγκαλιάζει έναν ηλικιωμένη ασθενή με covid-19 στη ΜΕΘ του νοσοκομείου United Memorial Medical Center, την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η φωτογραφία του γιατρού Dr. Joseph Varon έγινε viral και συμπύκνωσε σε ένα στιγμιότυπο όλα τα έντονα συναισθήματα που προκαλεί σε ασθενείς και μη η δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης με τον κορονοϊό.

Υγειονομικοί και δημοτική αρχή απευθύνουν διαρκώς εκκλήσεις, με αφορμή την περίοδο των γιορτών και τις Ευχαριστίες, οι πολίτες να αποφύγουν τον συνωστισμό, να φορούν μάσκες και να πλένουν τα χέρια τους, φοβούμενοι ταυτόχρονα πως η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει.

“I was just recollecting all the patients that I’ve had to do similar things with... because they truly need somebody.”

Houston Dr. Joseph Varon, who has worked 256 straight days, was seen comforting an elderly Covid-19 patient in a widely-shared photohttps://t.co/TZFrzscle0 pic.twitter.com/2YUImD7lT0

