Γεννήθηκε με ανδρικά γεννητικά όργανα, μεγάλωσε σαν αγόρι και τώρα είναι 4 μηνών έγκυος

Ένας διεμφυλικός έφηβος που γεννήθηκε με αντρικά γεννητικά όργανα και μεγάλωσε ως αγόρι ανακάλυψε πως διέθετε πλήρως λειτουργικά γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα.

Και τώρα είναι 4 μηνών έγκυος.

Αυτή είναι η ιδιαίτερη ιστορία του 18χρονου Mikey Chanel, που συνεχίζει να κάνει θεραπεία με οιστρογόνα όσο εξελίσσεται η εγκυμοσύνη.

Η έφηβη σήμερα γεννήθηκε και μεγάλωσε ως αγόρι στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, ένιωθε ωστόσο πάντα πως ήταν διαφορετική.

Σε έναν ιατρικό έλεγχο ρουτίνας ανακάλυψε μια σπάνια διαταραχή (Persistent Müllerian duct syndrome), πως ενώ είχε δηλαδή αντρικά γεννητικά όργανα, διέθετε επίσης και γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα στο εσωτερικό του σώματος.

Η Mikey ελπίζει πως θα συνεχίσει την πορεία της μετάβασής της σε γυναίκα μετά τον τοκετό. Ως γυναίκα αυτοπροσδιορίζεται εξάλλου, κάτι που όπως λέει γνώριζε από παιδί. Παρά το γεγονός ότι μεγάλωνε ως αγόρι.

